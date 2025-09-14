Obavijesti

OD 20 SATI

EuroBasket na vrhuncu: Evo gdje gledati spektakl u finalu

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: INTS KALNINS/REUTERS

Njemačka je najuvjerljivija momčad ovog turnira i u grupnoj fazi je razbila redom Crnu Goru, Švedsku, Litvu, Veliku Britaniju i Finsku. U osmini finala slavila je protiv Portugala, Sloveniju je izbacila u četvrtfinalu, a u polufinalu Finsku

Košarkaši Turske i Njemačke sastaju se u finalu EuroBasketa s početkom od 20 sati. Bit će to dvoboj dviju momčadi s maksimalnim učinkom na ovom natjecanju, i Turci i Nijemci pobijedili su sve svoje suparnike.

Turska je do finala stigla pobjedama protiv Latvije, Češke, Portugala, Estonije i Srbije u grupnoj fazi, a potom je izbacivala Švedsku, Poljsku i Grčku u nokaut fazi. 

FIBA EuroBasket 2025 - Semi Finals - Greece v Turkiye
Foto: INTS KALNINS/REUTERS

S druge strane, Njemačka je najuvjerljivija momčad ovog turnira i u grupnoj fazi je razbila redom Crnu Goru, Švedsku, Litvu, Veliku Britaniju i Finsku. U osmini finala slavila je protiv Portugala, Sloveniju je izbacila u četvrtfinalu, a u polufinalu Finsku. 

Njemačka je favorit za pobjedu s koeficijentom 1,85, dok je na pobjedu Turske 2,55. Prijenos utakmice je na Sport Klubu 1. 

Prije samog finala Grčka i Finska odigrat će dvoboj za treće mjesto s početkom od 16 sati (Sport Klub 1).

