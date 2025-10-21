Obavijesti

Sport

Komentari 0
ODREDILI I DATUM

Euroliga odlučila: Utakmice će se opet igrati na izraelskom tlu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Euroliga odlučila: Utakmice će se opet igrati na izraelskom tlu
Foto: Dusan Milenkovic

Izraelski klubovi ponovno domaćini! Euroliga i Eurokup vraćaju se u Izrael od 1. prosinca nakon primirja. Maccabi i Hapoel iz Tel Aviva nastavljaju borbu za titule

Izraelski košarkaški klubovi u Euroligi i Eurokupu će od 1. prosinca svoje domaće utakmice ponovno moći igrati u Izraelu, objavila je u utorak ECA, organizacijsko tijelo koje vodi natjecanja u Euroligi i Eurokupu.    

Od listopada 2023. zbog sukoba izraelske vojske i palestinskog Hamasa u pojasu Gaze izraelski klubovi igraju svoje domaće utakmice na neutralnim terenima. Maccabi iz Tel Aviva, koji je šest puta bio prvak Europe, već skoro dvije godine svoje domaće utakmice igra u Beogradu, a Hapoel iz Tel Aviva, prošlosezonski osvajač Eurokupa, igra u Sofiji. No, 10. listopada je stupilo primirje na snagu, pa je organizacijsko tijelo koje vodi natjecanja u Euroligi i Eurokupu odlučilo razmotriti zahtjev izraelskih klubova da svoje domaće utakmice ponovno mogu igrati u Izraelu.     

"Nakon promišljene rasprave klubovi okupljeni u ECA-u složili su se da se od 1. prosinca ove godine ponovno mogu igrati utakmice u Izraelu. Vjerujemo u to da košarka može zbližiti ljude i zajednice, te doprinijeti miru kroz vrijednosti sporta, poštovanja i jedinstva", objavila je Euroliga. U priopćenju se dodaje da je Euroliga s optimizmom i nadom dočekala mirovni plan, te da će pratiti situaciju na terenu.   

Ove sezone Maccabi i Hapoel iz Tel Aviva se natječu u Euroligi, a Hapoel Jeruzalem igra u Eurokupu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ma, jesi li to doista ti?! Ovi su nogometaši nakon karijere postali neprepoznatljivi
ŽIVOT BEZ LOPTE

FOTO Ma, jesi li to doista ti?! Ovi su nogometaši nakon karijere postali neprepoznatljivi

Većina nogometaša nakon karijere dobije nekoliko kilograma jer prestane trenirati. Neki, međutim, nisu izlazili iz teretane i bildali su. Španjolac Raul de Tomas, koji ima četiri nastupa za Španjolsku, išao je kod 'plastičara'
FOTO Najbolja tenisačica svijeta oduzima dah. U vrućem badiću s kolegicom uživala na kupanju
BJELORUSKA 'TIGRICA'

FOTO Najbolja tenisačica svijeta oduzima dah. U vrućem badiću s kolegicom uživala na kupanju

Arina Sabalenka (27) nakon teških poraza mami uzdahe i puni baterije. Prva igračica na WTA ljestvici nakon niza provokativnih fotki s ljetovanja sad pozira s kolegicom Paulom Badosom (27)
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025