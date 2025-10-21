Euroliga odlučila: Utakmice će se opet igrati na izraelskom tlu

Izraelski košarkaški klubovi u Euroligi i Eurokupu će od 1. prosinca svoje domaće utakmice ponovno moći igrati u Izraelu, objavila je u utorak ECA, organizacijsko tijelo koje vodi natjecanja u Euroligi i Eurokupu.

Od listopada 2023. zbog sukoba izraelske vojske i palestinskog Hamasa u pojasu Gaze izraelski klubovi igraju svoje domaće utakmice na neutralnim terenima. Maccabi iz Tel Aviva, koji je šest puta bio prvak Europe, već skoro dvije godine svoje domaće utakmice igra u Beogradu, a Hapoel iz Tel Aviva, prošlosezonski osvajač Eurokupa, igra u Sofiji. No, 10. listopada je stupilo primirje na snagu, pa je organizacijsko tijelo koje vodi natjecanja u Euroligi i Eurokupu odlučilo razmotriti zahtjev izraelskih klubova da svoje domaće utakmice ponovno mogu igrati u Izraelu.

"Nakon promišljene rasprave klubovi okupljeni u ECA-u složili su se da se od 1. prosinca ove godine ponovno mogu igrati utakmice u Izraelu. Vjerujemo u to da košarka može zbližiti ljude i zajednice, te doprinijeti miru kroz vrijednosti sporta, poštovanja i jedinstva", objavila je Euroliga. U priopćenju se dodaje da je Euroliga s optimizmom i nadom dočekala mirovni plan, te da će pratiti situaciju na terenu.

Ove sezone Maccabi i Hapoel iz Tel Aviva se natječu u Euroligi, a Hapoel Jeruzalem igra u Eurokupu.