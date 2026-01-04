Euroligaš nije dao šansu Splitu

Obavijesti

Košarkaši Dubaija su pod vodstvom Jurice Golemca u nedjelju pobijedili na Gripama momčad Splita 92-78 (26-15, 20-25, 24-14, 22-24) u utakmici 13. kola ABA lige nanijevši hrvatskom doprvaku četvrti poraz u posljednjih pet utakmica u ovom natjecanju.

Momčad Dine Repeše je loše ušla u dvoboj te dopustila euroligašu da već u prvoj četvrtini dođe do 17 koševa prednosti (4-21). Ipak, "žuti" su pred kraj poluvremena svoj zaostatak sveli na minimum (38-39). Split do izjednačenja ili prednosti nije došao. Držali su Splićani korak do 24. minute kod je njihov zaostatak još uvijek bio samo pet koševa (46-51).

Split: Susret KK Split i KK Dubai u 14. kolu ABA lige
Split: Susret KK Split i KK Dubai u 14. kolu ABA lige | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

No, u sljedećih šest minuta igrači Dubaija su postigli 19 koševa, a domaći samo četiri pa su gosti u zadnjoj minuti treće četvrtine došali do okruglih +20 (50-70) i prelomili utakmicu. Do pobjede su ih predvodili Dwayne Bacon s 15 koševa i Awudu Abass s 13 poena.

Kod Splita su po 13 koševa postigli Vito Kučić i Jacob Stephens, a po 12 poena su ubacili Teyvon Myers i Dario Drežnjak. Split je s učinkom 3-9 na sedmom mjestu skupine A, a Dubai je na vrhu ljestvice s 11-0.

ABA liga

  • Split - Dubai 78-92
  • Borac - Partizan 91-106
  • Cluj-Napoca - FMP 93-65
  • Krka - Studentski centar 77-65

