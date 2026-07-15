Obavijesti

Sport

Komentari 2
REVOLUCIJA NA POMOLU?

Europska atletika za promjene: Savjetuju televizijama da ne snimaju određene dijelove tijela

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Europska atletika za promjene: Savjetuju televizijama da ne snimaju određene dijelove tijela
Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL/REUTERS
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Emiterima se savjetuje da izbjegavaju dugotrajne krupne planove određenih dijelova tijela, snimke iz niskog kuta snimljene iza ili ispod sportašica i usporene reprize

Admiral

Europska atletika i Europska radiodifuzna unija (EBU) u utorak su predstavili smjernice usmjerene na sprječavanje seksualizacije sportašica putem kutova snimanja i korištenja ponovljenih snimaka.

Smjernice slijede povratne informacije sportaša koji su rekli da određeni snimci kamerama mogu uzrokovati nelagodu i ometanje odvlačeći pozornost od njihovih nastupa, tvrdi čelna organizacija europske atletike.

- Razvoj smjernica za snimanje ključan je korak prema uklanjanju štetnih prikaza žena u našim sportovima, uz održavanje najviše razine komentiranja i tehničke izvrsnosti -rekao je predsjednik Europske atletike Dobromir Karamarinov.

Zagreb: 76. Boris Hanžeković memorijal, nacionalna utrka 100 metara za muškarce
Zagreb: 76. Boris Hanžeković memorijal, nacionalna utrka 100 metara za muškarce | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Emiterima se savjetuje da izbjegavaju dugotrajne krupne planove određenih dijelova tijela, snimke iz niskog kuta snimljene iza ili ispod sportašica i usporene reprize koje ne doprinose razumijevanju sportske akcije.

Smjernice imaju za cilj osigurati da izvještavanje ostane usmjereno na sportske performanse i smanjiti rizik od izvlačenja snimki iz konteksta i neprimjerenog dijeljenja na internetu.

Organizacije su također potaknule produkcijske timove da koriste šire kutove kamere koji hvataju puni opseg pokreta i performansi sportašica.

Bivša svjetska prvakinja u skoku u dalj Ivana Španović rekla je da bi emiteri trebali koristiti inovativne kutove kamere, uključujući zračne snimke i edukativnu grafiku kako bi objasnili različite aspekte sportskih performansi.

World Indoor Championships
Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL/REUTERS

"Naš sport nudi brojne mogućnosti za prikazivanje tehnike i ljepote pokreta, poput prikazivanja usporenih snimaka koji ističu tehničku preciznost, poput trenutka odraza ili savršenog koraka“, dodala je Srpkinja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Transferi: Bivši 'modri' otišao u Argentinu, Dinamo u ofenzivi, Šveđanin u Gorici
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Bivši 'modri' otišao u Argentinu, Dinamo u ofenzivi, Šveđanin u Gorici

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo
SP 2026. Raspored i rezultati. Kad, tko i s kim igra u završnici
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Kad, tko i s kim igra u završnici

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
Francuska - Španjolska 0-2: Šok za Deschampsa! 'Furija' preko Mbappea i ekipe do finala SP-a
FRANCUSKI STROJ NEMOĆAN

Francuska - Španjolska 0-2: Šok za Deschampsa! 'Furija' preko Mbappea i ekipe do finala SP-a

Španjolska je u Dallasu pobijedila Francusku i izborila finale Svjetskog prvenstva! 'La furija' je povela preko Oyarzabala u 22., a konačni rezultat postavio je Porro u 58. minuti susreta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026