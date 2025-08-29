Europska fešta u Dugom Selu: Navijače za utakmicu častimo ulaznicama, pićem i hranom

Sprema se rukometna fešta u Dugom Selu. U zagrebačku okolicu stiže Europa, koju su u Dugom Selu izborili zahvaljujući srebrnoj medalji u Kupu Hrvatske kao drugoligaši. U tri mjeseca izborili su prvi put Premijer ligu, finale Kupa i sad kvalifikacije za Europsku ligu u koju će pokušati ući u hrvatskom derbiju protiv Sesveta.

- Kad smo krenuli u ovaj projekt prije dvije godine, zacrtali smo vremenski okvir od tri do četiri godine. Ovo malo izgleda i zastrašujuće koliko je predobro u kratkom vremenu. Lagao bih kad bih rekao da se svemu ovome nisam nadao jer sam sportaš, ali i nas je u klubu sve malo iznenadilo - kaže direktor kluba Dominik Mišković.

Hrvatska će uz Nexe sigurno imati drugi klub u grupnoj fazi, u kojoj Sesvete ili Dugo Selo čekaju Kristianstad, Vardar i Toulouse. Kažu da se prvi put pamti, pa će pamtiti i Dugoselci ovu nedjelju (19.00).

- Ovo je najiščekivanija utakmica u zadnje tri godine na domaćoj rukometnoj sceni. Mjesec dana ljudi zovu, pitaju kad će utakmica. Program će početi u 17 sati ispred dvorane, podići ćemo šator, svirat će lokalni bend, tamburaši, harmonika, a besplatno ćemo dijeliti pivo, vodu, hot dog, kobasice. Besplatne su i ulaznice iako, nažalost, mjesta u dvorani ima za 750 gledatelja uz dodatni VIP sektor koji ćemo postaviti, ali ćemo zato postaviti izvan dvorane video-zid, na kojem će moći pratiti utakmicu, koju će prenositi i MaxSport 2. Za atmosferu u dvorani zadužen je DJ, a morali smo postaviti i podlogu na kojoj treniramo već mjesec dana.

Foto: Jozo Cabraja

Zarade od ove europske priče neće biti, štoviše, ali u Dugom Selu...

- Smatramo da naši ljudi zaslužuju da im ponudimo vrhunski sport. Moramo im nešto dati da bi oni mogli dati nama, da im stvorimo naviku da su vikendom navečer utakmice, da se mogu podružiti, pogledati najbolji rukomet u Hrvatskoj. Imamo sreću da nas lokalni sponzor podržava, uz ogromnu potporu grada te ostalih koji nam pomažu u cijeloj priči. Dugo Selo jedan je od najbrže rastućih gradova u Hrvatskoj, mi u klubu vraćamo igrače koji su ovdje potekli, naglasak nam je na stvaranje reprezentativaca kakav je danas Kuzmanović.

Jednog takvog su vratili u Tomislavu Severcu, koji je zaokružio sjajan prijelazni rok.

- Vrlo sam zadovoljan, počevši od trenera Tonija Čoline, koji je mlad i ambiciozan, a opet ima iskustva. Triput je bio prvak BiH s , igrao je već u skupini Europske lige. Planski smo složili momčad uz devet novih igrača, a najzvučnije pojačanje je Tomislav Severec, koji je potekao kod nas i bio u hrvatskoj reprezentaciji te nakon Nexea otišao u HSV. Iz Zagreba smo doveli mlade Šprema, Frankovića i Celegina, stigli su i Galić, Roko Šipić, Obradović, Tomšić, na gol iskusniji Gošić, a pritom smo zadržali stožerne igrače iz prošle sezone. Bez obzira na to, Sesvećani su favoriti jer su dulje na okupu, imaju iskustva u Europi, uostalom, prošle su godine kod kuće odigrali sjajnu utakmicu protiv velikog Flensburga, koji je i osvojio naslov. Mi smo autsajderi, očekuje nas težak ritam na početku sezone, Europa, zahtjevan raspored u hrvatskoj ligi, ali spremni smo.