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EUROPSKI BAMBA Pogledajte kako je Hajduk zabio Ajaxu!

Piše Josip Tolić,
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EUROPSKI BAMBA Pogledajte kako je Hajduk zabio Ajaxu!
Foto: SportKlub/screenshot
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Šok na Poljudu! Bamba Sanyang pogodio Ajax nakon krađe lopte Šotičeka, a Hajduk vodi u ludoj atmosferi

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Nakon šokantne situacije iz sedme minute, u kojoj je Dennis Hadžikadunić prvo omogućio Toluu Arokodareu da se sjuri sam pred Tonija Silića pa ga blokirao prilikom udarca, Hajduk je u 37. poveo protiv Ajaxa u prvom kolu Konferencijske lige na krcatom Poljudu.

Propuštenu priliku Ajaxa na startu pogledajte OVDJE.

Marin Šotiček na centru je ukrao loptu Ajaxovu kapetanu Davyju Klaasenu, nizozemskom reprezentativcu koji je svojedobno vrijedio 22 milijuna eura i igrao za Everton, Werder i Inter. Proigrao je na desno krilo Bambu Sanyanga koji se sjurio u šesnaesterac i pogodio suprotni kut gola Marc-Andrea ter Stegena za erupciju u Splitu.

Reprezentativac Gambije je u 73. nastupu zabio jubilarni deseti gol za Hajduk, povezao je golove protiv Dinama i četverostrukog prvaka Europe u šest dana i postaje apsolutni heroj "majstora s mora".

Gol Bambe protiv Ajaxa pogledajte OVDJE.

Atmosfera na Poljudu tijekom utakmice 1. kola Koferencijske lige između Hajduka i Ajaxa
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Foto: Ivana Ivanovic /PIXSELL

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