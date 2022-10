Europski ponor HNL-a: Najlošija sezona u 13 godina! Drugi klub u Ligi prvaka ostat će samo san

Dinamo godinama vuče koeficijent HNL-a, ali nastup u jakoj konkurenciji u Ligi prvaka hrvatskom klupskom nogometu ipak nije donio previše dobroga, barem kad je u pitanju Uefin koeficijent. Nakon ovotjednih rezultata europskih kupova Hrvatska je skliznula još jednu poziciju, na 19. mjesto u Europi, miljama daleko od pozicije koja jamči dva kluba u Ligi prvaka.

Gledajući osvojeni koeficijent u jednoj sezoni (3,375), ovo je najlošiji rezultat za HNL još od sezone 2009/10. (točno 3,000), kad je Dinamo ispao iz kvalifikacija Lige prvaka i u skupini Europske lige završio treći iza Anderlechta i Ajaxa s dvije pobjede i četiri poraza. Hajduk, Rijeka i Slaven Belupo ispali su u trećem pretkolu od Žiline, Metalista odnosno Tromsøa.

Naravno, sezonu još može popraviti Dinamo pobjedom kod Chelseaja i nastavkom natjecanja u Europskoj ligi (za što mu treba i pobjeda Milana).

Profesor Tomislav Globan s Ekonomskog fakulteta istaknuo je kako je već sad izvjesno da zbog ovog podbačaja HNL nema gotovo nikakve šanse boriti se za 15. mjesto ni iduće sezone! Naime, u tom poretku Hrvatska je 20. s koeficijentom 19,650, a 15-plasirana Ukrajina bježi nam više od tri boda (22,900).

"Ova sezona nas je žestoko osakatila i zaostatak je prevelik. Ponovi li se i nagodinu još jednom ovakva sezona - Dinamo u Ligi prvaka, a nitko drugi u Konferencijskoj ligi - nije nerealan ni sunovrat do 25. mjesta. Nažalost ovosezonski podbačaj predstavljat će nam uteg oko vrata punih pet godina. Za 15. mjesto potrebno je u prosjeku osvajati po 6,000 godišnje. Da bismo nadoknadili ovogodišnji minus, trebali bismo ići do 8,500 jedne sezone samo da budemo na nuli. Bojim se da je to znanstvena fantastika", tvrdi Globan na Twitteru.

Nastavak je to mizernog ljeta "nikad jačeg HNL-a", kako su mu neki tepali proljetos, koji je imao samo jednog predstavnika u play-offu kvalifikacija svih eurokupova, a nije pomogla ni grupna faza Lige prvaka koju je dohvatio Dinamo. Osijek je ispao već u drugom pretkolu od malo poznatog kazahstanskog kluba Kizilžara, a Rijeka od švedskog Djurgardensa. Hajduk je uspio proći portugalsku Vitóriju Guimarães, ali preko Villarreala se nije moglo.

Da nije Dinama, hrvatski klupski nogomet čamio bi u europskom podrumu. Naime, u proteklih pet sezona "modri" su osvojili čak 85,19 posto bodova Hrvatske, što je najveći postotak jednog kluba među prve 34 nacionalne lige. Više imaju samo četiri kluba iz puno slabijih liga, Vaduz (100 posto za Lihtenštajn), Žalgiris (89,47 posto za Litvu), Dudelange (88,89 posto za Luksemburg) i Tre Fiori (100 posto za San Marino).

Na nedavnom Sportfestu u Rovinju o toj temi govorio je predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić.

- Pa nama su u Portugalu krivo upisali ime. Napisali su Hajduc s C umjesto K. Da, krivo su nam napisali ime. A to je zato jer nas nema nigdje već 20 godina. Hajduk je najveći dužnik hrvatskog nogometa, da je Hajduk u Europi i Dinamu bi bilo lakše. Nitko ne očekuje od Rijeke ili Osijeka da budu nositelji kvalitete, ali Hajduk to mora! A nije nas bilo nigdje...

