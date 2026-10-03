Europski rukomet opet se igrao u Bjelovaru! Francuskinje su ipak bile premoćne za Hrvatice

Bjelovarske rukometašice su protiv Chambraya izdržale koliko su mogle, ali francuske gošće vrlo su brzo pokazale koliko je širok jaz između hrvatske i francuske rukometne stvarnosti. Konačan poraz od 37-25 u prvoj utakmici drugog pretkola Europske lige možda je i prestrog prema domaćim rukometašicama, ali nije ostavilo nikakvu dvojbu o tome tko je u ovom trenutku bolja momčad.

Od prvih minuta vidjelo se što znači iskustvo međunarodnih utakmica s kojim su Francuskinje stigle u Bjelovar. Tomu su pridodale fizičku dominaciju, dok su vlastite pogreške svele na minimum. Krenule su furiozno i za samo nekoliko minuta stvorile prednost koju više nisu ispuštale. Bjelovar se nije predavao. U nekoliko navrata domaće rukometašice približile su se na pet pogodaka zaostatka, a tada je proradila i gotovo puna Dvorana europskih prvaka. No, upravo u trenucima kada se činilo da bi se utakmica mogla dodatno zakomplicirati, domaće su igračice ishitreno krenule po još.

Poreč: Bjelovar i Podravka u polufinalu Kupa Hrvatske | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

U želji da što prije smanje razliku napravile su nekoliko pogrešaka, a momčad Chambrayeva ranga takve poklone ne odbija. U nekoliko poteza ponovno su vratile utakmicu tamo gdje su željele. Razlika je, međutim, bila očita i izvan samog parketa. Chambray je pokazao i što se može napraviti s godišnjim budžetom od oko dva milijuna eura. S novcem koji je gotovo dovoljan za uređenje bjelovarske dvorane Francuskinje mogu prilično opušteno otići u kupovinu igračica. A pritom Chambray za francuske prilike nije klub koji se razbacuje novcem.

Za ilustraciju, Brestov proračun iznosi oko 7,5 milijuna eura. I onda je jasno tko je što u europskom rukometu. Uz takvu kupovnu moć naši klubovi na europskoj tržnici izgledaju poput "Prosjaka i sinova". Zato ovakav poraz nije tragedija. Razumjela je to i bjelovarska publika koja je gotovo popunila dvoranu. Pobjednice je nagradila korektnim pljeskom, a domaće rukometašice dugotrajnim pljeskom ispratila s parketa. Gledatelji, s druge strane, mogu biti zadovoljni i zbog još nečega.

Umjesto da pred televizijskim ekranima gledaju potonuće hrvatske nogometne reprezentacije i riskiraju infarkt, proveli su ugodnu večer u dvorani gledajući pravi europski rukomet. Možda je trener Bjelovara Goran Mrđen najbolje sažeo utakmicu kada je kazao da je na semaforu ostala upisana pobjeda gošći s 12 pogodaka razlike, što je možda i previše.

Foto: STR-9435

- Kad smo se približili u prvom i drugom dijelu na pet razlike, umjesto da smireno iskoristimo pad gostujućeg ritma, napravili smo nekoliko pogrešaka. Momčad takvog ranga to ne propušta, već odmah slijedi kazna - kazao je Mrđen.

Pred novinare je izašla i igračica gostujuće momčadi Jovana Stojiljković, koja je biranim riječima govorila o Bjelovaru. Pohvalila je igru domaćih rukometašica, njihovo korektno ponašanje, ali i domaćina za gostoprimstvo. Chambray je tako iz Bjelovara odnio uvjerljivu pobjedu, a Bjelovaru ostavio možda nešto vrjednije od rezultata, priliku da iz neposredne blizine vidi koliko danas košta ozbiljan europski rukomet. I koliko ga je, unatoč svemu, lijepo gledati u Bjelovaru

Bjelovar, Dvorana europskih prvaka. Gledatelja: 1000.

Suci: Metodija i Mihajlo Ilijevski (Sj. Makedonija). Delegat: Vattay (Mađarska).

BJELOVAR: Bajan – bez obrane, Pokopac 4 obrane, 1 gol, Ivančić 3, Petrić, AM Gavrić 3, Oremović 1, Štulina, Mrđen 2, Šutranova 3, M. Petrović 4, Svetec, Grgić 1, Kruljac 4, Ćurić, Rusan 1, Renić 4. Trener: G. Mrđen.

CHAMBRAY: Perche 8 obrana, Duijndam 4 obrane, Maunu 4, Abdou 4, Vama 1, Stromberg 1, Matthijas Holmberg 2, Modenel 2, Kanoute 1, Stojiljković, Messi 1, Amelot 9, Grimaud 5, Mathon 6.