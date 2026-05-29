KAOS NAKON FINALA

Europski velikan nakon slavlja rivala dezinficirao dvoranu!?

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Instagram

Olympiacos je četvrti put osvojio košarkašku Euroligu, Hezonja i Real Madrid poraženi u Ateni 92-85 uz skandal u dvorani rivala Panathinaikosa. Mokrenje i bacanje smeća izazvali čišćenje i otkaze

Košarkaši Olympiacosa prošli su vikend četvrti put postali prvaci Europe, prvi put nakon 12 godina, svladavši u finalu u Ateni Real Madrid Marija Hezonje 92-85. Iako je gotovo cijela dvorana disala za crveno-bijele, nije prošlo bez incidenata, i to zato što se igralo u domu najljućeg Olympiacosova rivala Panathinaikosa.

Naime, PAO je obavio veliko čišćenje i dezinfekciju dvorane nakon prijava da su navijači za vrijeme finala mokrili, pljuvali, bacali smeće i kavu, kao i gazili po sjedalima, piše The Sun. Klub je i raskinuo ugovor sa zaštitarskom tvrtkom koja je bila zadužena za čuvanje reda u dvorani.

"Proces dezinfekcije i dubinskog čišćenja u prostorima i na tribinama T-Centra je završen, spremni su ponovno dočekati navijače Panathinaikosa", izvijestio je klub.

Radi se o stadionu koji je dio olimpijskog kompleksa. Domaćinstvo završnog turnira dobio je još u rujnu, na početku sezone, a Panathinaikos je iz natjecanja ispao u četvrtfinalu pa je morao gledati kako mu najžešći protivnik slavi na njegovu parketu.

Foto: Louisa Gouliamaki
Foto: Louisa Gouliamaki

