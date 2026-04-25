Obavijesti

Sport

Komentari 0
ODLUČENO JE

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Europsko prvenstvo u atletici će se 2028. održati u Poljskoj...
Foto: Stefan Wermuth/REUTERS

Poljska će prvi put ugostiti Europsko atletsko prvenstvo 2028. u Chorzówu! Stadion Slaski postaje povijesno mjesto okupljanja najboljih atletičara Europe

Europska atletika objavila je da će domaćin Europskog prvenstva 2028. biti Poljska, odnosno Nacionalni stadion Slaski u Chorzówu. To će biti prvi put u povijesti da će Poljska ugostiti najbolje atletičare starog kontinenta na otvorenom.

Poljska je već bila domaćin prvenstva na otvorenom u mlađim kategorijama, a prije pet godina organizirala je dvoransko Europsko prvenstvo u Torunu. Sada će Chorzów biti prvi poljski grad koji će u svojoj 92-godišnjoj povijesti biti domaćin Europskog prvenstva na otvorenom.

Europsko prvenstvo održat će se između 3. i 8. lipnja 2028., dobrih mjesec dana prije Olimpijskih igara u Los Angelesu (14. - 30. srpnja). Posljednje Europsko prvenstvo bilo je zakazano za lipanj 2024. u Rimu, a ovogodišnje će se održati u Birminghamu između 10. i 16. kolovoza.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026