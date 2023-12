Europsko prvenstvo u vaterpolu 2024., raspored svih utakmica

Hrvatska će početkom 2024. ugostiti drugo uzastopno Europsko prvenstvo u vaterpolu. Nakon naslova europskog prvaka u Splitu, u Lijepoj Našoj opet će se naći najbolji europski vaterpolisti. Izrael se zbog situacije u kojoj se nalazi morao odreći organizacije, a Hrvatska je dobila domaćinstvo kao provjerena opcija.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovako smo slavili 2022.

Pokretanje videa ... Vaterpolisti slavili zlato | Video: Tomislav Gabelić 24sata

Kad i gdje se održava vaterpolski Euro 2024.?

Prvenstvo će se održati u Zagrebu i Dubrovniku od 4. do 16. siječnja. Bit će ovo prvo Europsko prvenstvo u novom formatu. Najboljih osam momčadi će biti podijeljene u skupine A i B, a ostalih osam momčadi čine grupe C i D. Prve dvije reprezentacije iz skupina A i B plasirat će se izravno u četvrtfinale, dok će trećeplasirane i četvrtoplasirane reprezentacije skupina A i B igrati doigravanje protiv jedne od prve dvije momčadi iz skupina C i D.

Tako će se dobiti osam reprezentacija koje će igrati četvrtfinale.

Raspored utakmica

Skupina A (Dubrovnik)

1. kolo, 4. siječnja:

Crna Gora - Francuska 17.45

Hrvatska - Španjolska 20.45

2. kolo, 6. siječnja:

Crna Gora - Španjolska 17.45 Hrvatska - Francuska 20.15

3. kolo, 8. siječnja

Španjolska - Francuska 17.45

Crna Gora - Hrvatska 20.15

Skupina B (Zagreb)

1. kolo, 4. siječnja

Gruzija - Italija 17.00

Grčka - Italija 19.00

2. kolo, 6. siječnja

Gruzija - Mađarska 17.00

Grčka - Italija 19.00

3. kolo, 8. siječnja

Gruzija - Grčka 17.00

Mađarska - Italija 19.00

Skupina C (Dubrovnik)

1. kolo, 5. siječnja

Srbija - Izrael 17.00

Njemačka - Malta 19.00

2. kolo, 7. siječnja

Malta - Izrael 17.00

Srbija - Njemačka 19.00

3. kolo, 9.siječnja

Njemačka - Izrael 17.00

Srbija - Malta 19.00

Skupina D (Zagreb)

1. kolo, 5. siječnja

Slovačka - Slovenija 17.45

Nizozemska - Rumunjska 20.15

2. kolo, 7. siječnja

Rumunjska - Slovenija 17.45

Slovačka - Nizozemska 20.15

3. kolo, 9. siječnja

Slovačka - Rumunjska 17.45

Nizozemska - Slovenija 20.15

Play-off

10. siječnja

A4 - C1 18.30

A3 - C2 20.15

11. siječnja

B4 - D1 17.00

B3 - D2 19.00

Četvrtfinale

12. siječnja

15.00

16.30

18.30

20.15

Polufinale

14. siječnja

16.30

20.15

Za treće mjesto

16. siječnja, 18:30

Finale