SVE SE ZNA

Evo gdje će Hrvatska ugostiti suparnike u grupi Lige nacija!

Piše HINA,
Evo gdje će Hrvatska ugostiti suparnike u grupi Lige nacija!
Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U Zagrebu je održana redovna sjednica Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza, na kojoj je, između ostaloga, donesena odluka o domaćinstvima dviju utakmica hrvatske reprezentacije u ovogodišnjoj Ligi nacija

Hrvatska nogometna reprezentacija će u Ligi nacija 3. listopada u Rijeci ugostiti Englesku, dok će tri dana kasnije Split biti domaćin dvoboja Hrvatska - Španjolska, objavio je HNS.  

U Zagrebu je održana redovna sjednica Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza, na kojoj je, između ostaloga, donesena odluka o domaćinstvima dviju utakmica hrvatske reprezentacije u ovogodišnjoj Ligi nacija.

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Hrvatska će tako 3. listopada ugostiti Englesku u Rijeci, a zbog disciplinske kazne Uefe ta utakmica bit će odigrana bez prisustva gledatelja. Tri dana kasnije, 6. listopada, Vatreni će dočekati Španjolsku na stadionu Poljud u Splitu.

Hrvatska će natjecanje u Ligi nacija otvoriti u Češkoj 26. rujna, potom putuje u goste Španjolskoj 29. rujna, nakon čega slijede navedene dvije domaće utakmice. U studenome će Hrvatska gostovati u Engleskoj (12. studenoga), a natjecanje u skupini okončat će kod kuće protiv Češke 15. studenoga.

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Izvršni odbor prihvatio je prijedlog završnog računa za 2025. godinu, kao i izvješće o radu Saveza, a usvojeni su i Pravilnik o nogometnim natjecanjima, kalendar aktivnosti za 2026. godinu i Odluka o Popuni prve NL za natjecateljsku godinu 2026./27.

Također, IO je imenovao predsjednike i članove stalnih komisija HNS-a, kao i arbitre Arbitražnog suda HNS-a, stoji na web-stranicama HNS-a.

