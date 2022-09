Evo gdje gledati: Barakude po finale, košarkaši protiv Ukrajine

Godine 2010., kada se igralo Europsko prvenstvo u Zagrebu, Hrvatska je osvojila zlato pobjedom nad Italijom. I eto, sudbina je htjela da 12 godina kasnije, na EP-u u Lijepoj našoj, ovaj put u Spaladium Areni, Talijani nam opet stoje kao posljednja prepreka prema finalu.

S ponistre se vidi medalja, tako blizu, a još bliže bit će, nadamo se, večeras. Hrvatski vaterpolisti igraju protiv Italije polufinale Europskog prvenstva. Ne sumnjamo kako će se opet na kraju utakmice slaviti i pjevati u krcatoj Spaladium Areni.

Naši vaterpolisti su prije dva dana demonstrirali silu i s 15-5 ispratili Gruzijce te im ubili volju za vaterpolom. S druge strane, uvjerljiva je bila i Italija koja je slavila 16-8 protiv Francuske. Poznajemo se u dušu, igrali smo jako puno utakmica, što prijateljskih, što natjecateljskih. No, na nekom velikom turniru posljednji put smo se susreli prije četiri godine na Europskom prvenstvu u Barceloni kada smo im izbili brončanu medalju.

- Uh, vrhunska ekipa, dugo su u vrhu i ne bih rekao poput izbornika da smo mi favoriti. Talijani su zadnjih godina stalno u finalima velikih turnira, agresivni su u obrani. Moramo odgovoriti istom mjerom, to je rješenje. Navijači su nam igrač više, to je neupitno. Uzdamo se u našu obranu na čelu s Bijačem koji je fascinantan. Također, naši mlađi igrači sada već imaju ovakve utakmice u nogama nakon SP-a u Budimpešti - rekao je hrvatski centar Josip Vrlić, naš veliki adut koji suigračima razgrće put prema golu.

U drugom polufinalu od 18.00 igraju Mađarska i Španjolska, a naše Barakude će u akciju od 20.30. Obje utakmice možete pratiti na HRT 2.

Rasporedi su takvi da naši košarkaši i vaterpolisti igraju gotovo svaki dan, a ovaj put se ipak termini neće preklapati pa ćete i naše košarkaše moći u miru pratiti od početka na državnoj televiziji.

Hrvatska od 14.15 igra posljednje kolo grupne faze EuroBasketa protiv Ukrajine. Osminu finala osigurali smo pobjedom nad Estonijom, a možemo biti drugi, treći i četvrti! Najvažnije je izbjeći četvrto mjesto koje u osmini finala vrlo vjerojatno vodi na Srbiju, a za to će nam trebati pobjeda. No, bit će jako teško. Ukrajinci imaju tek jedan poraz, namučili su Grke u prvom poluvremenu i pokazali kako se radi o ozbiljnoj reprezentaciji. Obzirom što su naši reprezentativci pokazali do sada, čeka nas nova drama.

- Dečki su se stvarno umorili, imali smo četiri utakmice u pet dana i dobro je da danas imamo slobodan dan. Slijedi za nas vrlo bitna utakmica protiv Ukrajine, vrlo atletične i dobre ekipe s par vrhunskih individualaca. Zato i imamo slobodan dan, da se odmorimo, da pogledamo i analiziramo i napravimo dobar scouting i da sutra u 14:15 izađemo spremni. Važna je to utakmica za treće mjesto u skupini, što nam je cilj i idemo prema tome i prema pobjedi - rekao je izbornik Damir Mulaomerović.

Utakmica u Mediolanum Forumu počinje u 14.15 i prijenos je na HRT 2.

