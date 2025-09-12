Obavijesti

BITKA ZA ZAVRŠNICU

Evo gdje gledati Davis Cup mečeve Hrvatske i Francuske

Piše Petar Božičević,
3
Osijek: Prvi dan Davis Cupa između Hrvatske i Francuske | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Dakako, ako jedna reprezentacija dođe do vodstva 3-0, moguće je da se mečevi zadnjeg dana neće ni igrati. Pobjednik dvoboja Hrvatske i Francuske plasirat će se na završnicu Davis Cupa koja se održava 18. do 23. studenog u Bologni

Hrvatska teniska reprezentacija igra protiv Francuske u Osijeku u dvoboju vrijednom završnice Davis Cupa

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Publici je tijekom teniskog meča u Madridu nestalo struje 01:39
Publici je tijekom teniskog meča u Madridu nestalo struje | Video: 24sata/Reuters

Prvi su na teren izašli Dino Prižmić i Corentin Moutet. Prvog dana još se sastaju Marin Čilić i Arthur Rinderknech, a prijenos oba meča je na Sport Klubu 2. 

Drugog dana na rasporedu su parovi i to od 13 sati. Za Hrvatsku će igrati Mate Pavić i Nikola Mektić, dok će Francuze predstavljati Benjamin Bonzi i Pierre-Hugues Herbert. 

Osijek: Davis Cup, Hrvatska - Francsuka, Dino Prizmić - Corentin Moutet
Osijek: Davis Cup, Hrvatska - Francsuka, Dino Prizmić - Corentin Moutet | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Trećeg dana natjecanja Čilić bi trebao igrati protiv Mouteta, a Prižmić protiv Rinderknecha. 

Dakako, ako jedna reprezentacija dođe do vodstva 3-0, moguće je da se mečevi zadnjeg dana neće ni igrati. Pobjednik dvoboja Hrvatske i Francuske plasirat će se na završnicu Davis Cup-a koja se održava 18. do 23. studenog u Bologni. 

Osijek: Davis Cup, Hrvatska - Francsuka, Dino Prizmić - Corentin Moutet
Osijek: Davis Cup, Hrvatska - Francsuka, Dino Prizmić - Corentin Moutet | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Sve mečeve prenosi Sport Klub. 

