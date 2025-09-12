Evo gdje gledati Davis Cup mečeve Hrvatske i Francuske

Hrvatska teniska reprezentacija igra protiv Francuske u Osijeku u dvoboju vrijednom završnice Davis Cupa!

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:39 Publici je tijekom teniskog meča u Madridu nestalo struje | Video: 24sata/Reuters

Prvi su na teren izašli Dino Prižmić i Corentin Moutet. Prvog dana još se sastaju Marin Čilić i Arthur Rinderknech, a prijenos oba meča je na Sport Klubu 2.

Drugog dana na rasporedu su parovi i to od 13 sati. Za Hrvatsku će igrati Mate Pavić i Nikola Mektić, dok će Francuze predstavljati Benjamin Bonzi i Pierre-Hugues Herbert.

Osijek: Davis Cup, Hrvatska - Francsuka, Dino Prizmić - Corentin Moutet | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Trećeg dana natjecanja Čilić bi trebao igrati protiv Mouteta, a Prižmić protiv Rinderknecha.

Dakako, ako jedna reprezentacija dođe do vodstva 3-0, moguće je da se mečevi zadnjeg dana neće ni igrati. Pobjednik dvoboja Hrvatske i Francuske plasirat će se na završnicu Davis Cup-a koja se održava 18. do 23. studenog u Bologni.

Osijek: Davis Cup, Hrvatska - Francsuka, Dino Prizmić - Corentin Moutet | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Sve mečeve prenosi Sport Klub.