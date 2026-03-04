Obavijesti

TUŽNE VIJESTI

Preminuo je ljubimac navijača Dinama Georg Koch u 54. godini

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Bivši igrač DInama, Georg Koch, preminuo je u 54. godini

Šokantna vijest stigla je iz Njemačke. Preminuo je bivši golman Dinama, Georg Koch u 54. godini života, prenio je Bild. U svibnju 2024. diagsnosticiran mu je rak, a sada su stigle najgore vijesti. Procjene liječnika su bile da će preminuti poslije šest mjeseci života, ali se borio više od godinu i pol dana.

Njemački vratar Koch tijekom karijere branio je za Rapid, Energie Cottbus, Kaiserslautern i Fortunu iz Düsseldorfa, a prije dolaska u Hrvatsku raskinuo je ugovor s Duisburgom te u ljeto 2007. kao slobodan igrač stigao u Dinamo.

Na Maksimiru se zadržao samo jednu sezonu, no u tom je razdoblju upisao 39 nastupa te s klubom osvojio naslov prvaka i Kup. Dio je i one legendarne momčadi koja je u listopadu 2007. slavila protiv Ajaxa u Amsterdamu rezultatom 3:2. Po završetku sezone napustio je Dinamo nakon povratka Tomislava Butine.

Unatoč kratkom boravku u klubu, brzo je stekao simpatije Dinamovih navijača. Isticao se atipičnim stilom branjenja, a dodatno ih je osvojio i svojim neobičnim izjavama.

OSTALO

