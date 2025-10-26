Evo gdje gledati El Clasico, koga favoriziraju kladionice i tko sudi

Real Madrid i Barcelona sastaju se od 16.15 u velikom derbiju 10. kola La Lige. Madriđani u susret ulaze s dva boda prednosti pred Kataloncima, ali i u nešto boljoj formi.

Naime, Real je u nizu od četiri pobjede u svim natjecanjima i to uz gol razliku 10:1! Štoviše, "kraljevi" su pobijedili sve utakmice ove sezone osim derbija protiv Atletica od kojeg su izgubiti 5-2.

S druge strane, Barcelona je u četiri posljednje utakmice dvaput izgubila, od PSG-a doma (1-2) i Seville (4-1), a posebno je dvoboj u Andaluziji pobudio sumnje u katalonskoj javnosti oko razine igre kluba, pogotovo u obrani. Nije bilo lagano ni protiv Girone (2-1), u toj je utakmici Araujo za pobjedu zabio u 93. minuti.

Kladionice kao favorita vide Real i tečaj na pobjedu je 2, dok je na pobjedu gostiju 3,2. Zanimljivo, na neriješen rezultat je postavljen koeficijent 4,3.

Što se tiče izostanaka u sastavima, tu je situacija ambivalentna. Naime, Realu su se ovog tjedna u pogon vratili Huijsen, Trent, Carvajal i Ceballos, ali pitanje u kakvom su stanju s obzirom na dulje izostanke s travnjaka. Definitivno su "out" Alaba i Rudiger.

S druge strane, za Barcelonu neće nastupiti Raphinha, Gavi, Lewandowski, Olmo, Garcia i ter Stegen.

Utakmicu sudi Cesar Soto Grado, a prijenos je na Areni Sport 3.