Obavijesti

Sport

Komentari 0
NAJVEĆI DERBI

Evo gdje gledati El Clasico, koga favoriziraju kladionice i tko sudi

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Evo gdje gledati El Clasico, koga favoriziraju kladionice i tko sudi
3
Foto: NACHO DOCE/REUTERS

Realu su se ovog tjedna u pogon vratili Huijsen, Trent, Carvajal i Ceballos, ali pitanje u kakvom su stanju s obzirom na dulje izostanke s travnjaka. Definitivno su "out" Alaba i Rudiger

Real Madrid i Barcelona sastaju se od 16.15 u velikom derbiju 10. kola La Lige. Madriđani u susret ulaze s dva boda prednosti pred Kataloncima, ali i u nešto boljoj formi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Crno: Svečano otvoren kamp Real Madrida 04:39
Crno: Svečano otvoren kamp Real Madrida | Video: 24sata/pixsell

Naime, Real je u nizu od četiri pobjede u svim natjecanjima i to uz gol razliku 10:1! Štoviše, "kraljevi" su pobijedili sve utakmice ove sezone osim derbija protiv Atletica od kojeg su izgubiti 5-2. 

LaLiga - FC Barcelona v Real Madrid
Foto: NACHO DOCE/REUTERS

S druge strane, Barcelona je u četiri posljednje utakmice dvaput izgubila, od PSG-a doma (1-2) i Seville (4-1), a posebno je dvoboj u Andaluziji pobudio sumnje u katalonskoj javnosti oko razine igre kluba, pogotovo u obrani. Nije bilo lagano ni protiv Girone (2-1), u toj je utakmici Araujo za pobjedu zabio u 93. minuti. 

Kladionice kao favorita vide Real i tečaj na pobjedu je 2, dok je na pobjedu gostiju 3,2. Zanimljivo, na neriješen rezultat je postavljen koeficijent 4,3. 

LaLiga - FC Barcelona v Real Madrid
Foto: NACHO DOCE/REUTERS

Što se tiče izostanaka u sastavima, tu je situacija ambivalentna. Naime, Realu su se ovog tjedna u pogon vratili Huijsen, Trent, Carvajal i Ceballos, ali pitanje u kakvom su stanju s obzirom na dulje izostanke s travnjaka. Definitivno su "out" Alaba i Rudiger. 

S druge strane, za Barcelonu neće nastupiti Raphinha, Gavi, Lewandowski, Olmo, Garcia i ter Stegen. 

Utakmicu sudi Cesar Soto Grado, a prijenos je na Areni Sport 3. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovo su sportašice koje su se skinule za Playboy: Među njima je i jedna Hrvatica...
AVANTURA VAN SPORTA

FOTO Ovo su sportašice koje su se skinule za Playboy: Među njima je i jedna Hrvatica...

Više svjetski poznatih sportašica tijekom godina se odlučilo fotografirati za popularni muški časopis Playboy. Posljednja u nizu onih koje su to učinile je nizozemska sportašica Joy Beune
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Odvela je UFC prvaka na sud i tražila polovicu imovine. Na kraju je ona isplatila njemu!
SUDSKA 'SAPUNICA'

FOTO Odvela je UFC prvaka na sud i tražila polovicu imovine. Na kraju je ona isplatila njemu!

Israel Adesanya (36) jedan je od najboljih i najpoznatijih UFC boraca ove generacije. Nigerijac koji nastupa pod zastavom Novog Zelanda bio je dvostruki prvak u srednjoj kategoriji u UFC-u, a mnogi ga smatraju jednim od najboljih u povijesti svoje kategorije. Ipak, Adesanya nije punio naslovnice samo zahvaljujući sjajnoj sportskoj karijeri. Puno je pažnje privukla njegova veza s Charlotte Powdrell, koja je tražila polovicu njegovog bogatstva od 15 milijuna dolara, ali neuspješno!

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025