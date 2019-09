Evo gdje gledati finale Eura u futsalu Hrvatska - Španjolska

Hrvatska U19 reprezentacija u futsalu napravila je pravi podvig. Dečki će igrati finale prvog Europskog prvenstva, a za zlato će se boriti protiv Španjolske.

S nevjerojatnim rezultatima krenuli su još u kvalifikacijama kada su izborili svoje mjesto među osam najboljih momčadi preko jake Italije. Skupinu su završili na drugom mjestu, bolja je bila upravo Španjolska koja je u međusobnoj utakmici na otvaranju turnira pobijedila 3-0, a onda su u polufinalu izbacili moćni Portugal.

Bila je to prava drama. Portugalci su vodili dvaput, a naši su se vraćali u posljednjim sekundama i izborili penale. Golman Čizmić je u raspucavanju skinuo jedan šesterac, a pobjedu je potvrdio Jurlina.

- Šokirali smo apsolutno sve, nitko nije vjerovao u nas nakon prve utakmice sa Španjolskom. Znate kako je to? Prvi dan nas nitko nije pozdravljao po hotelu, a sada ne postoji niti jedan čovjek iz organizacije, pa Rusi ili Portugalci, svi nas pozdravljaju s nevjerojatnom dozom respekta. Ovi dečki su to zaslužili, ne mogu vam ni reći koliko sam ponosan na sve njih, od prvog do zadnjeg - pričao je nakon velike pobjede izbornik Marinko Mavrović.

U borbu za europsko zlato naši igrači idu u subotu, a utakmica se igra od 19 sati. Televizijski prijenos uživo možete pratiti na trećem programu Sport Kluba ili putem interneta na stranici Uefa.tv uz besplatnu registraciju.