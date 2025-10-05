Evo gdje gledati Gorica - Rijeka, Lokomotiva - Dinamo te dvoboj Igora Tudora i Luke Modrića

StartFragment Današnji nogometni dan ponudit će nekoliko vrlo zanimljivih utakmica. Pet se utakmica ipak ističe po kvaliteti i zanimljivosti.

Gorica - Rijeka 15.45 (MAX Sport 1)

Riječani su na grozomoran otvorili novu sezonu i u prvih osam kola osvojili samo sedam bodova u prvenstvu. Osim toga, izgubili su u prvom kolu Konferencijske lige od armenskog Noaha 1-0. Alarmi za uzbunu u hrvatskom prvaku u stanju su pripravnosti, malo je tko mogao očekivati ovako drastičan pad momčadi u nekoliko mjeseci.

Rijeka i Istra sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

S druge strane, Gorica je osvojila 11 bodova u osam utakmica, s tim da je šest utakmica odigrala u gostima i samo dvije doma. Utakmicu sudi Patrik Kolarić, a prijenos je na MAX Sportu 1.

Sevilla - Barcelona 16.15 (Arena Sport 3)

Potencijalno nezgodno gostovanje Kataloncima stiže u nezgodnom trenutku. Poraženi su u posljednjoj utakmici doma od PSG-a (1-2), a nakon toga im se ozlijedio i ponajbolji igrač Lamine Yamal. Doduše, Sevilla je posljednji pozitivan rezultat protiv Barcelone izvukla još 21. prosinca 2021. kada je bilo 1-1, a nakon toga su Katalonci nanizali sedam pobjeda. Andalužani su deseta momčad La Lige, dok je Barcelona druga s dva boda manje i utakmicom manje od Reala.

Lokomotiva - Dinamo 18.45 (MAX Sport 1)

Dvoboj susjeda iz grada Zagreba mogao bi biti vrlo zanimljiv jer su Lokosi ušli solidno u prvenstvo i osvojili 12 bodova u osam kola. Četvrta su momčad lige, dok je Dinamo vodeći s 19 bodova. Dakako, "modri" su veliki favoriti, a osim velike igračke kvalitete nalaze se i u velikom naletu od četiri uzastopne pobjede (Hajduk u gostima, Fenerbahče i Slaven Doma, Maccabi u Bačkoj Topoli).

Utakmicu sudi Zdenko Lovrić, a prijenos je na MAX Sportu 1.

Juventus - Milan 20.45 (Arena Sport 1)

Spektakl u Torinu! Igor Tudor na Luku Modrića u dvoboju dva od tri najuspješnija talijanska nogometna kluba. Torinezi ove sezone igraju toplo-hladno, a trenutačno su u nizu od četiri neriješena rezultata. Serie A su otvorili s tri pobjede, ali nakon toga su s dva remija izgubili vodeću poziciju.

Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / i

S druge strane, Milan je prvenstvo otvorio šokantnim porazom od Cremonesea (1-2), ali nakon toga je pobjedama protiv Leccea, Bologne, Udinesea i Napolija preuzeo vrh ljestvice. Luka Modrić (40) vuče svoju momčad, praktički je najbolji igrač Serie A i cijeli svijet se ne može prestati diviti klasi našeg maestra. Trebao bi se naći u početnom sastavu i večeras.

Lille - PSG 20.45 (Arena Sport 4)

Parižani trenutačno nisu vodeća momčad Ligue 1 jer je Marseille vrlo dobro krenuo u prvenstvo i bodovno poravnat s Parižanima preuzeo vrh. Ipak, PSG ima utakmicu manje koju igra protiv Lillea u gostima i to na stadionu na kojem će gostovati Dinamo 27. studenog u Europskoj ligi. Lille je osvojio 10 bodova u prvih šest kola prvenstva, dok je PSG slavio u svim utakmicama osim protiv Marseillea (1-0 poraz).

Uživajte!

