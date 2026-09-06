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PROTIV RUDEŠA

Evo gdje gledati Hajduk koji dolazi na gostovanje u Zagreb

Piše Issa Kralj,
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Evo gdje gledati Hajduk koji dolazi na gostovanje u Zagreb
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Hajduk i Lokomotiva sastali se u 05. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Utakmica protiv Rudeša na rasporedu je od 18 sati, a prijenos susret možete pratiti preko kanala MaxSport 1 ili Hajduk TV-a koji se dodatno naplaćuje. Šesto kolo u Koprivnici zatvaraju Slaven Belupo i Lokomotiva

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Nogometaši Hajduka dolaze na gostovanje u Zagreb, a protivnik u 6. kolu HNL-a im je osmoplasirani . Momčad Gonzala Garcije nakon izborene Konferencijske lige u prošlom kolu domaćeg prvenstva slavila je 2-0 nad Lokomotivom. 

Utakmica protiv Rudeša na rasporedu je od 18 sati, a prijenos susret možete pratiti preko kanala MaxSport 1 ili Hajduk TV-a koji se dodatno naplaćuje. 

Hajduk i Lokomotiva sastali se u 05. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Lokomotiva sastali se u 05. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Splićani imaju sjajan niz od osam utakmica bez poraza, zadnji poraz im je na otvaranju domaćeg prvenstva protiv Varaždina (1-2). Ove sezone su dva puta remizirali, protiv Istre (2-2) i Rakowa u play-offu za Konferencijsku ligu (2-2). 

Rudeš je pak, ostvario samo jednu pobjedu, onu protiv Lokomotive, a u ostale četiri utakmice je izgubio.

Šesto kolo HNL-a zatvaraju Slaven Belupo i Lokomotiva u Koprivnici, a susret počinje u 21 sat. 'Farmaceuti' su nakon prošlog kola ostali bez trenera, otišao je Mario Gregurina, a njegovo mjesto preuzeo je Silvijo Čabraja. 

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