Evo gdje gledati Hajduk koji dolazi na gostovanje u Zagreb

Nogometaši Hajduka dolaze na gostovanje u Zagreb, a protivnik u 6. kolu HNL-a im je osmoplasirani . Momčad Gonzala Garcije nakon izborene Konferencijske lige u prošlom kolu domaćeg prvenstva slavila je 2-0 nad Lokomotivom.

Utakmica protiv Rudeša na rasporedu je od 18 sati, a prijenos susret možete pratiti preko kanala MaxSport 1 ili Hajduk TV-a koji se dodatno naplaćuje.

Hajduk i Lokomotiva sastali se u 05. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Splićani imaju sjajan niz od osam utakmica bez poraza, zadnji poraz im je na otvaranju domaćeg prvenstva protiv Varaždina (1-2). Ove sezone su dva puta remizirali, protiv Istre (2-2) i Rakowa u play-offu za Konferencijsku ligu (2-2).

Rudeš je pak, ostvario samo jednu pobjedu, onu protiv Lokomotive, a u ostale četiri utakmice je izgubio.

Šesto kolo HNL-a zatvaraju Slaven Belupo i Lokomotiva u Koprivnici, a susret počinje u 21 sat. 'Farmaceuti' su nakon prošlog kola ostali bez trenera, otišao je Mario Gregurina, a njegovo mjesto preuzeo je Silvijo Čabraja.