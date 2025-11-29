Obavijesti

NOGOMETNA SUBOTA

Evo gdje gledati Hajduk, Luku Modrića, Kovačevu Borussiju...

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Zanimljivo, od trećeplasiranog Slaven Belupa do osmoplasirane Rijeke svega je četiri boda razlike, a dvoboj Istre i Slavena u Puli direktan je okršaj za treću poziciju

Današnji nogometni dan ispunjen je zanimljivim utakmicama diljem Europe. U pogonu će biti i mnogi hrvatski igrači, igra se HNL, zanimljivo će biti i u Njemačkoj. Evo top 5 utakmica:

Hajduk - Varaždin 15.30 (MAX Sport 1)

Nakon teškog poraza od Rijeke u Jadranskom derbiju i kadrovskih udaraca u obliku ozljeda Ivušića i Pukštasa, pred splitskim je sastavom jako važan dvoboj. Idućeg vikenda idu u goste Dinamu, a ako ne pobijede Varaždin, Splićani mogu izgubiti lidersku poziciju. Varaždinci su četvrti u prvenstvu, igraju dobro, a Nikola Šafarić je prije utakmice izjavio da će biti teže igrati na Poljudu nego na Maksimiru prije tjedan dana. Utakmicu sudi Dario Bel. 

Manchester City - Leeds United 16.00 (Arena Sport 1)

"Građani" su nanizali dva poraza - od Newcastlea u prvenstvu i Bayer Leverkusena u Ligi prvaka. Tko zaustavi Haalanda, praktički je zaustavio i City i to je najveći problem momčadi ove sezone. Joško Gvardiol trebao bi se naći u početnom sastavu. 

Istra 1961 - Slaven Belupo 18.15 (MAX Sport 1)

Dvoboj za treće mjesto! Iako su se u recentnoj povijesti ove dvije momčadi najčešće nalazile u sredini tablice, ova utakmica zapravo je (trenutačno) borba za europske pozicije. Istra je peta s 19 bodova, Slaven ima dva boda više. Zanimljivo, od trećeplasiranog Slaven Belupa do osmoplasirane Rijeke svega je četiri boda razlike. Utakmicu sudi Patrik Kolarić.

UEFA Champions League - Manchester City v Borussia Dortmund
Foto: Jason Cairnduff/REUTERS

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 18.30 (Sport Klub 1)

Derbi kola u Bundesligi! Niko Kovač prekinuo je mini krizu razbijanjem Villarreala (4-0) u Ligi prvaka, a protiv Bayera traži povratak na pobjedničke staze i u njemačkom prvenstvu. Ovo je dvoboj i susjeda na ljestvici jer su "apotekari" treći sa 23 boda, a Borussia je četvrta s bodom manje. Pobjeda bi puno značila "žuto-crnima" i Kovaču. 

Serie A - Inter Milan v AC Milan
Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

Milan - Lazio 20.45 (Arena Sport 1)

Prava poslastica za kraj dana! Luka Modrić protiv Tome Bašića u 13. kolu Serie A. Milan je osokoljen pobjedom protiv Intera u derbiju, dok je Lazio na stabilnom osmom mjestu. Zanimljivo, ove dvije momčadi susrest će se dvaput u svega pet dana jer se sastaju u Kupu 4. prosinca. Milan pobjedom može privremeno sjesti na vrh, Luka Modrić očekuje se u prvom sastavu. 

Uživajte! 

