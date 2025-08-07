Obavijesti

Sport

Komentari 21
TREĆE PRETKOLO KL

Evo gdje gledati Hajduk protiv Dinamo Cityja. Prijenos je opet dostupan samo rijetkima...

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
Evo gdje gledati Hajduk protiv Dinamo Cityja. Prijenos je opet dostupan samo rijetkima...
Split: Druga utakmica drugog kola kvalifikacija za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu, HNK Hajduk Split - FC Zira | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Hajduk sanja jesen u Europi nakon 15 godina, prethodne godine bile su prožete blamažama i nesretnim ispadanjima, a navijači se nadaju da je Garcia taj koji će prekinuti nesretni niz

Hajduk je preživio Ziru i dograbio se trećeg pretkola Konferencijske lige. Večeras od 21 sat Splićani će na Poljudu ugostiti albanski Dinamo City, stadion će biti krcat, kao i uvijek, a pobjednika ovog dvomeča će u play-offu čekati pobjednik dvoboja između Jagiellonije i Silkeborga. 

Pokretanje videa...

Trening Hajduka uoči Dinamo Citya 01:08
Trening Hajduka uoči Dinamo Citya | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Hajduk sanja jesen u Europi nakon 15 godina, prethodne godine bile su prožete blamažama i nesretnim ispadanjima, nekoliko puta klub je zapeo na posljednjoj stepenici, a navijači vjeruju da je Gonzalo Garcia upravo taj koji će prekinuti taj nesretni niz. Za razliku od utakmice protiv Zire, kada je sve gledao s tribina, Ante Rebić ovaj put će biti na raspolaganju urugvajskom treneru i za očekivati je da će zaigrati u nastavku utakmice. 

Split: Druga utakmica drugog kola kvalifikacija za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu, HNK Hajduk Split - FC Zira
Split: Druga utakmica drugog kola kvalifikacija za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu, HNK Hajduk Split - FC Zira | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Za one koji ne mogu na Poljud, prijenos utakmice bit će na Hajduk TV-u uz komentare klupskih djelatnika Tina Vele i Igora Čurkovića. Kanal HDTV prvenstveno je posvećen Hajduku, a dostupan je na MAXtv-u na programu 411. Mjesečna pretplata iznosi 2 eura. 

Garcia je ovako najavio utakmicu:

- Zira je bila težak suparnik, a Dinamo je također vrlo dobar. Povijest pokazuje da je svaki europski suparnik dobar. Ako nemate odgovor, ispadate. Moramo biti na najboljoj razini, a igrači su spremni. Rastemo kao momčad, zajedno smo, iako nam nije lako.

Split: Druga utakmica drugog kola kvalifikacija za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu, HNK Hajduk Split - FC Zira
Split: Druga utakmica drugog kola kvalifikacija za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu, HNK Hajduk Split - FC Zira | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Split: Druga utakmica drugog kola kvalifikacija za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu, HNK Hajduk Split - FC Zira
Split: Druga utakmica drugog kola kvalifikacija za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu, HNK Hajduk Split - FC Zira | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Hajduk je izazvao veliki interes u Albaniji pa će se tako uzvratna utakmica za tjedan dana igrati na nacionalnom stadionu Air Albania koji može primiti 22.500 navijača. Torcida će u velikom broju na gostovanju, navijača splitskog kluba ima i u Albaniji, ali prije toga, Splićani moraju iskoristiti domaći teren i doći do prednosti uoči uzvrata koja će im olakšati put do play-offa Konferencijske lige. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 21
UŽIVO HNL transferi: Brekalo ponovno u HNL-u? Iskusni veznjak vratio se u Varaždin
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Brekalo ponovno u HNL-u? Iskusni veznjak vratio se u Varaždin

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Došao je iz Rome, u Dinamu nije igrao ni minute, a sad ide u Katar?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Došao je iz Rome, u Dinamu nije igrao ni minute, a sad ide u Katar?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Igrač Barcelone osam je godina bio 'samo prijatelj' pa ipak osvojio atraktivnu plavušu
RAPHINHA I NATALIA

FOTO Igrač Barcelone osam je godina bio 'samo prijatelj' pa ipak osvojio atraktivnu plavušu

Dvojac se poznaje još od 2013. kada su postali prijatelji, a počeli su hodati tek 2021. Navodno je Natalia smatrala Raphinhu prijateljem, a tek onda pristala na vezu s brazilskim nogometašem

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025