Evo gdje gledati Hajduk protiv Dinamo Cityja. Prijenos je opet dostupan samo rijetkima...

Hajduk je preživio Ziru i dograbio se trećeg pretkola Konferencijske lige. Večeras od 21 sat Splićani će na Poljudu ugostiti albanski Dinamo City, stadion će biti krcat, kao i uvijek, a pobjednika ovog dvomeča će u play-offu čekati pobjednik dvoboja između Jagiellonije i Silkeborga.

Pokretanje videa... 01:08 Trening Hajduka uoči Dinamo Citya | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Hajduk sanja jesen u Europi nakon 15 godina, prethodne godine bile su prožete blamažama i nesretnim ispadanjima, nekoliko puta klub je zapeo na posljednjoj stepenici, a navijači vjeruju da je Gonzalo Garcia upravo taj koji će prekinuti taj nesretni niz. Za razliku od utakmice protiv Zire, kada je sve gledao s tribina, Ante Rebić ovaj put će biti na raspolaganju urugvajskom treneru i za očekivati je da će zaigrati u nastavku utakmice.

Split: Druga utakmica drugog kola kvalifikacija za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu, HNK Hajduk Split - FC Zira | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Za one koji ne mogu na Poljud, prijenos utakmice bit će na Hajduk TV-u uz komentare klupskih djelatnika Tina Vele i Igora Čurkovića. Kanal HDTV prvenstveno je posvećen Hajduku, a dostupan je na MAXtv-u na programu 411. Mjesečna pretplata iznosi 2 eura.

Garcia je ovako najavio utakmicu:

- Zira je bila težak suparnik, a Dinamo je također vrlo dobar. Povijest pokazuje da je svaki europski suparnik dobar. Ako nemate odgovor, ispadate. Moramo biti na najboljoj razini, a igrači su spremni. Rastemo kao momčad, zajedno smo, iako nam nije lako.

Hajduk je izazvao veliki interes u Albaniji pa će se tako uzvratna utakmica za tjedan dana igrati na nacionalnom stadionu Air Albania koji može primiti 22.500 navijača. Torcida će u velikom broju na gostovanju, navijača splitskog kluba ima i u Albaniji, ali prije toga, Splićani moraju iskoristiti domaći teren i doći do prednosti uoči uzvrata koja će im olakšati put do play-offa Konferencijske lige.