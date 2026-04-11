Evo gdje gledati HNL, Modrićev Milan, Pašalića u talijanskom derbiju i Kovača u Bundesligi

Zanimljiva sportska subota je pred nama. Lokomotiva i Istra otvorit će 29. kolo HNL-a, a u Ligama petice igra nekoliko Hrvata. Modrićev Milan ugostit će Udinese, Vlašićev i Kulenovićev Torino Veronu i Atalanta Marija Pašalića Juventus. U Njemačkoj će derbi kola igrati Borussia Dortmund Nike Kovača i Bayer Leverkusen, Stanišićev Bayern ide na gostovanje St. Pauliju, a Majerov Wolfsburg ugostit će Frankfurt. U Španjolskoj će Sučić i Ćaleta-Car u Real Sociedadu čekati svoju priliku protiv Alavesa.

Lokomotiva i Istra od 16.00 sati igrat će prvi susret 29. kola HNL-a. Lokomotiva je trenutačno osma s 31 bodom, a Istra peta s pet bodova više. Ove sezone igrali su tri puta; dva susreta završilo je remijem (2-2 i 1-1), a jednom je slavila Istra (2-1). Utakmicu ćete moći gledati na kanalu MAXSport 1.

U Serie A Torino će protiv Verone otvoriti današnji dan 32. kola. Susret je na rasporedu u 15 sati i moći ćete ga gledati na kanalu Arena Sport 2. Priliku za nastup imat će jedan od kapetana torinske momčadi Nikola Vlašić i Sandro Kulenović.

Modrićev Milan dočekuje Udinese mladog reprezentativca Branimira Mlačića. Milan je trenutačno treći na tablici s dva boda manje od Napolija i devet bodova manje od prvog Intera koji sigurnim korakom grabi ka Scudettu. Utakmica počinje u 18 sati i moći ćete je gledati na kanalu Arena Sport 4.

Derbi susret kola igrat će u 20.45 sati na Areni Sport 1 Atalanta Marija Pašalića i Juventus. Klub iz Bergama je trenutačno sedmi s 53, a 'stara dama' peta s 57 bodova. Oba kluba žele četvrtu poziciju i plasman u Ligu prvaka iduće sezone, a na tom mjestu je trenutačno Como s 58 bodova.

U Njemačkoj će derbi utakmicu 29. kola odigrati Borussia Dortmund Nike Kovača protiv Bayer Leverkusena. Klub bivšeg hrvatskog izbornika je trenutačno drugi na tablici sa 64 boda, dok se Leverkusen nalazi na šestom mjestu s 15 bodova manje. Utakmica počinje u 15.30 sati i moći ćete je gledati na kanalu Sportklub 1.

Josip Stanišić će nakon važne pobjede u četvrtfinalu Lige prvaka protiv Real Madrida (2-1) ići na gostovanje St. Pauliju. Bayern je prvi na tablici i šest kola prije kraja sezone ima devet bodova više od Dortmunda, a St. Pauli je na 16. mjestu koje vodi u daljnje doigravanje za ostanak u Bundesligi. Susret će početi u 18.30, a moći ćete ga pratiti na kanalu Sportklub 1.

Još jedan zanimljiv susret očekuje nas u Bundesligi. Wolfsburg Lovre Majera igrat će protiv Frankfurta u 15.30 sati vrlo bitan susret. Frankfurt je sedmi s 39 bodova, a Wolfsburg pretposljednji s 21 bodom. Ovo će biti jedan od najvažnijih susreta sezone za domaće jer im šest kola prije kraja prvenstva, na sigurnoj 15. poziciji, bježi Koln koji ima šest bodova više. Utakmicu ćete moći gledati na kanalu Sportklub 10.

U Španjolskoj će od 14 sati susret 31. kola u La Ligi odigrati Real Sociedad i Alaves. Za klub iz Baskije priliku za igru imat će Luka Sučić i Duje Ćaleta-Car. Sociedad je trenutačno sedmi i u lovu na šestu ili petu poziciju koje vode u Europu, a Alaves ima tek tri boda više od 18. Elchea i još uvijek nije riješio pitanje ostanka u ligi. Utakmicu ćete moći gledati na kanalu Arena Sport 3.