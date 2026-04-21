NOGOMETNI UTORAK

Evo gdje gledati HNL, Sučića protiv Baturine i Jakirov Hull...

Evo gdje gledati HNL, Sučića protiv Baturine i Jakirov Hull...
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Martin Baturina i Ivan Smolčić najavljeni su u prvoj postavi Coma, dok bi Petar Sučić mogao započeti dvoboj s klupe za Inter

Današnji dan nudi nam pregršt zanimljivih utakmica diljem Europe. Igra se hrvatsko prvenstvo, uzvrati polufinala talijanskog kupa, a na rasporedu su i četiri utakmice La Lige. Evo najzanimljivijih dvoboja. 

Lokomotiva - Slaven Belupo 16.00 (MAX Sport 1)

Dvoboj direktnih susjeda na ljestvici! "Lokosi" su šesti sa 37 bodova, a Slaven mjesto ispred s identičnim brojem bodova. Trećeplasirani Varaždin i četvrta Rijeka bježe sedam, odnosno pet bodova, a ove se momčadi nadaju uključiti u borbu za europske pozicije. Moguće je da će nakon ove utakmice netko otpasti. Utakmicu sudi Ivan Vukančić, a prijenos je na MAX Sportu 1.

Koprivnica: SuperSport Hrvatski nogometni kup, NK Slaven Belupo - NK Lokomotiva
Koprivnica: SuperSport Hrvatski nogometni kup, NK Slaven Belupo - NK Lokomotiva | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Hajduk - Osijek 18.45 (MAX Sport 1)

Zanimljiva utakmica na Poljudu, iako Hajduk ulazi kao veliki favorit. Splićani su druga momčad HNL-a sa 60 bodova, a Osijek je pretposljednji sa 28 bodova. Hajduk je praktički siguran drugi na kraju prvenstva, a "bijelo-plavima" je imperativ ostanak u ligi. Prijenos utakmice je na MAX Sportu 1, a sudac je Igor Pajač.

Leicester - Hull City 20.45 (Arena Sport 5)

Važna utakmica za Sergeja Jakirovića! Bivši trener Dinama bori se za doigravanje za ulazak u Premier ligu, a Hull je trenutačno šesti sa 69 bodova. Sedmi Wrexham je na samo dva boda manje, a osmi Derby na tri boda manje od Hulla. Leicester je već osigurao ispadanje u treći rang engleskog nogometa. Prijenos utakmice je na Areni Sport 5. 

FA Cup - Fourth Round - Hull City v Chelsea
Foto: Scott Heppell/REUTERS

Brighton - Chelsea 21.00 (Arena Sport 2)

Borba za Europu! Pet prvoplasiranih se u Engleskoj odvojilo i vjerojatno će Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa i Liverpool izboriti nastup u Ligi prvaka, ali borba za Europsku ligu i dalje traje. Chelsea je zasad šesti s 48 bodova, isto koliko imaju i sedmi Brentford te osmi Bournemouth, a Brighton je deveti sa 47 bodova. Prijenos je na Areni Sport 2. 

Inter - Como 21.00 (Arena Sport 1)

Uzvrat polufinala Kupa! Prva utakmica završila je 0-0, a Inter će na domaćem terenu imati priliku da izbori finale. Martin Baturina i Ivan Smolčić najavljeni su u prvoj postavi Coma, dok bi Petar Sučić mogao započeti dvoboj s klupe za Inter. Drugi polufinalni par čine Lazio i Atalanta. 

LaLiga - Real Madrid v Getafe
Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

Real Madrid - Alaves 21.30 (Arena Sport 3)

Iako će "kraljevski klub" vjerojatno ostati bez trofeja ove sezone, do kraja sezone mora odigrati još sedam utakmica. Alaves se bori za ostanak, ali nije ni Real u puno boljem momentumu. Sezona bez trofeja je neuspjeh za standarde "kraljeva" i bit će zanimljivo vidjeti što će se događati na kraju sezone. Prijenos je na Areni Sport 3. 

Uživajte! 

Komentari 0
