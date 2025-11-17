Evo gdje gledati Crna Gora - Hrvatska. Što 'vatrenima' treba za prvu jakosnu skupinu?

Farani su nam pokušali pokvariti feštu, ali nisu uspjeli. Hrvatska je u petak na Rujevici proslavila plasman na Svjetsko prvenstvo, treće pod vodstvom Zlatka Dalića, a ukupno sedmi put od neovisnosti naše države. Prvi put u povijesti to smo napravili rasterećeno, bezbolno i bez najmanjih komplikacija, kolo prije kraja kvalifikacija.

Viza je osigurana, ali misija još nije završila. Naši reprezentativci imaju priliku dočekati ždrijeb u prvoj jakosnoj skupini, što nam donosi nešto lagodniju skupinu, a za to je nužna pobjeda protiv Crne Gore u posljednjem kolu kvalifikacija. Susret se igra u Podgorici večeras od 20.45 sat, uz prijenos na Novoj TV.

Izbornik je potvrdio kako će dati priliku igračima iz drugog plana, ali pobjeda je apsolutni imperativ.

- Mi želimo završiti kvalifikacije kako smo i počeli i napraviti najbolje kvalifikacije u povijesti. Želja nam je pobjeda, idemo s maksimalnim motivom. Dat ćemo priliku drugim igračima, a cilj je pobjeda - rekao je izbornik.

Pa da se vratimo na kalkulacije što nam treba da završimo u prvoj jakosnoj skupini u ždrijebu koji će biti 5. prosinca u Washingtonu. Kao što je poznato, tamo će mjesto zauzeti 12 reprezentacija, troje domaćina, Kanada, SAD i Meksiko, te devet najbolje plasiranih reprezentacija na Fifinoj ljestvici. Hrvatska se trenutačno nalazi na desetoj poziciji i nema sve u svojim rukama.

Kao što smo već naveli, za lov na deveto mjesto, posljednje koje vodi u prvi pot, nužna nam je pobjeda protiv Crne Gore, a uz to se moramo nadati i kiksu Njemačke. Nijemci, koji se večeras u izravnom dvoboju sa Slovačkom bore za prvo mjesto u skupini, imaju 1717 bodova, četiri više od Hrvatske, pa kako bismo ih prestigli, moraju večeras kiksati, izgubiti ili remizirati sa Slovacima.

Budući da je Fifa prije tjedan dana naprasno odlučila promijeniti pravila uoči ždrijeba, da reprezentacije iz play-offa uskaču u jakosnu skupinu koja im pripada obzirom na stanje na ljestvici, a ne u posljednji pot, kao što je do sada bio slučaj, postojala je opasnost da nas Italija prestigne na ljestvici, ali srećom, Norvežani su ih demolirali (4-1) i tako nam dali mogućnost da se još nadamo.

Šansa postoji i misija nije nemoguća. Nijemci su već ranije u kvalifikacijama izgubili od Slovačke (2-0). Oporavili su se od šoka, zaredali s pobjedama i vratili se na prvo mjesto na ljestvici, no odlučujući susret protiv Slovaka igraju večeras. Ako završi neriješeno, Njemačka će osigurati SP kao prvoplasirana reprezentacija u skupini, ali će ostati bez mjesta u prvoj jakosnoj skupini. Za takav rasplet i navijamo...

