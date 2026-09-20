Evo gdje gledati Jadranski derbi i susret Dinama i Lokomotive

Nedjelja u HNL-u nudi dva vrlo zanimljiva susreta. Prvi će na teren izaći igrači Rijeke i Hajduka, a onda nas očekuje i dvoboj na Maksimiru gdje se sastaju Dinamo i Lokomotiva.

Jadranski derbi Rijeke i Hajduka, 17 sati

Na Rujevici se od 17 sati igra prvi ovosezonski Jadranski derbi. Rijeka pred domaćim navijačima dočekuje prvoplasirani Hajduk. Domaćini u derbi ulaze nakon remija u prošlom kolu protiv Lokomotive (1-1), a momčad Matjaža Keka ispala je i iz Konferencijske lige. Riječani su trenutačno peta momčad prvenstva s 11 bodova, a ako pobijede imaju priliku prestići Dinamo na tablici koji ima dva boda više, ali igra odmah nakon Rijeke.

S druge strane, gosti iz Splita imaju sjajan niz od 11 utakmica bez poraza, a pobjeđivali su posljednjih šest susreta. Prvi su na tablici s 16 bodova i utakmicom manje od drugoplasiranog Osijeka. Hajduk je u posljednjem prvenstvenom susretu pobijedio Slaven Belupo s minimalnih 1-0, a ranije su izborili plasman u Konferencijsku ligu.

Prijenos utakmice od 17 sati je na kanalu MaxSport 1 i Hajduk Digital TV-u.

Dinamo - Lokomotiva, 20 sati

Nakon utakmice na Rujevici slijedi dvoboj dvije zagrebačke momčadi na Maksimiru. Aktualni prvak Dinamo koji je trenutačno četvrti na tablici dočekuje sedmoplasiranu Lokomotivu.

Zagreb: Susret Dinama i Lokomotive u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Dinamo je u prošlom kolu domaćeg prvenstva izgubio od Osijeka s velikih 4-2, a onda je slijedio remi u prvom kolu Europske lige protiv izraelskog Hapoel Beer Shave (0-0). Lokomotiva je s druge strane remizirala s Rijekom.

Prijenos utakmice je na kanalu MaxSport 1.