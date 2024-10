Evo gdje gledati Kup utakmicu Hajduka i Mladosti iz Ždralova

Hajduk danas u sklopu osmine finala hrvatskog kupa gostuje u Bjelovaru kod trećeligaša Mladost Ždralovi. Momčad Gennara Gattusa (46) u dobroj je formi i trenutno je u nizu od tri pobjede zaredom, a ako pogledamo niz neporaženosti, on traje još od kolovoza i bolnog poraza u Splitu od Ružomberoka.

Mister Gattuso najavio je kako će biti promjena u sastavu te da će pojedini prvotimci dobiti poštedu i neće putovati u Bjelovar. Riječ je o Ivanu Rakitiću (36), Šimunu Hrgoviću (20) i Lovri Kaliniću (34). Bivši "vatreni" i Hrgović preskočit će dvoboj kako bi se odmorili, dok je situacija s Kalinićem delikatnija. On je bio izrazito blizak s pokojnim Tončijem Gabrićem pa će odmor iskoristiti kako bi se s obitelji oprostio od bivšeg trenera. Nema niti Dominika Prpića (20) i Mihaela Žapera (26), no to je od prije poznato jer se dvojac oporavlja od ozljeda.

- Razmišljamo samo o ovoj utakmici, igramo protiv momčadi iz trećeg ranga natjecanja, ali momčadi u kojoj je dosta igrača koji su igrali u najvišem rangu natjecanja u Hrvatskoj. Predsjednik ih je dobro posložio, trenutačno su prvi na ljestvici, čeka nas utakmica s puno neugodnosti i moramo joj pristupiti maksimalno ozbiljno - rekao je Gattuso u najavi utakmice.

Split: Hajduk i Lokomotiva sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Splićani gostuju kod izrazito ambicioznih Bjelovarčana koji su trenutno prvi u trećoj ligi, s bodom više od nekadašnjeg prvoligaša Karlovca. U momčadi imaju i nekoliko poznatih igrača, a najviše se ističe Dmytro Lyopa (35), Ukrajinac koji je ostavio trag u HNL-u u dresu Osijeka. Tu su još i Luka Marin (26), koji je produkt osječke nogometne škole, Ivan Markota (25) koji je produkt dinamove škole nogometa, kao i stoper Filip Borovac (21).

Utakmica počinje u 14 sati, a izravni prijenos je na MAXSportu 1.

Nije Hajduk jedini prvoligaš koji danas igra utakmice Kupa jer također u 14 sati u akciju kreće i Istra. Puležani gostuju kod Rudeša, bivšeg prvoligaša kojeg je nedavno preuzeo Samir Toplak (54). Tu utakmicu moći ćete pratiti na drugom programu MAXSporta.