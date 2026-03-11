Obavijesti

OSMINA FINALA

Evo gdje gledati Ligu prvaka: Novi spektakl Reala i Cityja, Bodo/Glimt po nastavak bajke

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 3 min
Evo gdje gledati Ligu prvaka: Novi spektakl Reala i Cityja, Bodo/Glimt po nastavak bajke
Foto: Jason Cairnduff/ALBERT GEA/REUTERS

Srijeda donosi četiri utakmice osmine finala Lige prvaka. Real Madrid dočekuje Manchester City, Arsenal gostuje u Leverkusenu, Chelsea putuje u Pariz, a norveški Bodø/Glimt ugostit će lisabonski Sporting

Bogat program ovotjedne Lige prvaka se nastavlja. Nakon jučerašnjih utakmica, danas slijede nove poslastice za sve nogometne zaljubljenike. U nastavku vam donosimo detaljne informacije o svakoj utakmici, kao i gdje gledati. 

Leverkusen - Arsenal (18.45)

Arsenal dolazi u Leverkusen kao veliki favorit. Topnici su završili ligašku fazu s osam pobjeda iz osam utakmica i prvim mjestom. Golman David Raya sačuvao je mrežu u pet od sedam nastupa u Ligi prvaka ove sezone, a obrana Arsenala postala je noćna mora za sve protivnike.

Bayer Leverkusen je jedva prošao grčkog prvaka Olympiakos u play-offu, što ne ulijeva povjerenje uoči susreta s ovakvim Arsenalom. Domaćini imaju dobru domaću europsku tradiciju, ali im osmina finala Lige prvaka nikada nije bila jača strana.

Posebnu draž susretu daju bivši igrači. Branič Arsenala i Ekvadora, Piero Hincapié (24), na posudbi je iz Bayera, a ne ljeto će trajno potpisati za "topnike". Napadač Kai Havertz (26) pridružio se akademiji Leverkusena s 11 godina i zabio 46 golova u 150 utakmica za prvu momčad između 2016. i 2020, a za londonsku momčad igra treću sezonu. 

London: Kai Havertz zabio drugi pogodak za Arsenal
London: Kai Havertz zabio drugi pogodak za Arsenal | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

PSG - Chelsea (21 sat)

PSG i Chelsea susreli su se osam puta u UEFA natjecanjima, sve u Ligi prvaka. Parižani vode s tri pobjede, Chelsea ima dvije, a tri utakmice završile su neriješeno. PSG je pobijedio u dva od tri dvoboja u nokaut fazama, uključujući osminu finala 2015/16. ukupnim rezultatom 4-2. Ipak, u posljednjoj službenoj međusobnoj utakmici, u finalu klupskog Svjetskog prvenstva, engleska momčad deklasirala je francusku 3-0. 

PSG je prošlosezonski prvak Lige prvaka, ali ove sezone nije prolazio glatko. Porazi od Bayerna i Sportinga te remiji s Athletic Clubom i Newcastleom gurnuli su ih na 11. mjesto ligaške faze i natjerali ih na play-off. Do osmine finala su morali preko rivala iz lige Monaca s 5-4 nakon dvije utakmice. Chelsea je bio bolji u regularnoj fazi, ali i smijenio trenera koji ih je doveo do ove faze te su Parižani sigurno favoriti kod kuće.

Foto: SportKlub/screenshot

Bodø/Glimt - Sporting CP (21 sat)

Norveški Bodø/Glimt piše povijest. Norveški klub eliminirao je lanjskog finalista Inter u play-offu, pobijedivši u oba dvoboja, što mnogi nisu očekivali. Norvežani su prava senzacija ovogodišnjeg natjecanja, u prvih šest utakmica nisu imali pobjedu, a sad su 180 minuta udaljeni od četvrt završnice najelitnijeg nogometnog klupskog natjecanja.

Sporting CP izgubio je oba prethodna puta u osmini finala Lige prvaka, protiv Bayerna 2008/09. (7-1) i Manchester Cityja 2021/22. (5-0), a portugalski klub nije uspio zabiti ni u jednoj od posljednjih 14 europskih gostujućih utakmica. To je ogroman hendikep u gostovanju kod Norvežana koji će probati ponovno iznenaditi Stari kontinent. 

Real Madrid - Manchester City (21 sat)

Najveći dvoboj večeri dolazi s velikim upitnikom. Kylian Mbappé, koji je zabio sedam pogodaka u isto toliko utakmica protiv "građana", bori se s problemima s koljenom i propustio je uzvratnu utakmicu play-offa protiv Benfice (3-1). Ako ne zaigra, teret napada preuzimaju Vinícius Júnior i Bellingham.

Real i Manchester City igraju u nokaut fazi Lige prvaka petu sezonu zaredom i ovaj put navijači nisu bili iznenađeni ždrijebom. Španjolci su bolji u međusobnim dvobojima u posljednje dvije sezone, ali City s Erlingom Haalandom uvijek je opasan. Također, u 9 od posljednjih 11 susreta ovih momčadi vidjeli smo golove s obje strane. Hrvatski reprezentativci Mateo Kovačić i Joško Gvardiol oporavljaju se od ozljeda te se ne očekuje njihov nastup za goste. 

Gdje gledati?

  • Leverkusen - Arsenal (18.45), Arena Sport 2
  • PSG - Chelsea (21 sat), Arena Sport 2
  • Real Madrid - Manchester City (21 sat), Arena Sport 1
  • Bodo Glimt - Sporting (21 sat), Arena Sport 3
  • multiprijenos - Arena Sport 4

