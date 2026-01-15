Evo gdje gledati Modrića protiv Baturine, Hrvatska - Grčka te otvaranje rukometnog Eura!

Današnji dan nudi nekoliko vrlo uzbudljivih sportskih sadržaja. Modrićev Milan igra protiv Coma Martina Baturine, Barcelona u Kupu traži četvrtfinale, a u rukometu otvaraju Europsko prvenstvo!

Španjolska - Srbija 18.00 (RTL 2)

Vrijeme je za rukomet! Europsko prvenstvo otvorit će Španjolci i Srbi dvobojem u skupini A, a istovremeno će se u skupini C sastati Francuska i Češka (prijenos na platformi Voyo). Upravo je skupina A označena kao jedna od najatraktivnijih na turniru jer će se Austrija, Njemačka, Srbija i Španjolska boriti za dvije vodeće pozicije koje vode dalje. Podsjetimo, Hrvatska je u skupini s Gruzijom, Nizozemskom i Švedskom, a prvi dvoboj odigrat će protiv Gruzije u subotu.

Njemačka - Austrija 20.30 (RTL 2)

Još jedan atraktivan dvoboj iz skupine A Europskog prvenstva. Dvorana u danskom Herningu svjedočit će dvije vrlo atraktivne utakmice, a ovaj bi dvoboj mogao usmjeriti skupinu već nakon prvog kola. Paralelno od 20.30 igraju i Norveška protiv Ukrajine u skupini C, a prijenos tog susreta je na platformi Voyo.

Beograd: Utakmica 2. kola 37. Europskog vaterpolo prvenstva, Gruzija - Hrvatska | Foto: F.S./ATAImages/PIXSELL

Grčka - Hrvatska 20.30 (HRT 2)

Vaterpolski spektakl! Beograd će ugostiti dvobj dvije najjače momčadi iz skupine B na Europskom prvenstvu, a ulog je zaista velik. Igramo za prvo mjesto u skupini, ali i za prijenos bodova koji bi nam širom otvorio vrata polufinala. Hrvatska se križa sa skupinom u kojoj su Italija, Rumunjska, Turska i Slovačka, a u slučaju pobjede protiv jakih Grka trebale bi joj očekivane dvije pobjede u tri utakmice za plasman među četiri. Sretno, "barakude"!

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Como - Milan 20.45 (Arena Sport 1)

Baturina protiv Modrića! Drugoplasiranom Milanu vodeći je Inter pobjegao na šest bodova prednosti, ali ima i utakmicu više. Como je jako blizu vrhu, ako pobijedi Milan doći će mu na svega tri boda zaostatka! Momčad Cesca Fabregasa igra odlično, a Martin Baturina u posljednjoj je utakmici spasio bod protiv Bologne (1-1). Modrića su najavili u prvom sastavu, Baturinu nisu.

Racing Club - Barcelona 21.00 (Arena Sport 2)

Nakon što je Real Madrid ispao iz Kupa od drugoligaša, Kataloncima je širom otvoren put do novog trofeja. Racing je vodeća momčad druge lige, ali ipak se radi o znatno lošijoj momčadi od Barcelone. Bit će zanimljivo vidjeti koji će sastav izvesti Hansi Flick jer Barcelonu za samo tri dana čeka teško gostovanje kod Real Sociedada.

Foto: STRINGER/REUTERS

Uživajte!