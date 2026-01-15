Obavijesti

Sport

Komentari 2
ZANIMLJIV DAN

Evo gdje gledati Modrića protiv Baturine, Hrvatska - Grčka te otvaranje rukometnog Eura!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 2 min
Evo gdje gledati Modrića protiv Baturine, Hrvatska - Grčka te otvaranje rukometnog Eura!
4
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Španjolska i Srbija te Francuska i Češka igraju prve utakmice na Europskom prvenstvu u rukometu, Hrvatsku u vaterpolu čeka jako važan dvoboj, Milan gostuje kod Coma, a Barcelona igra osminu finala Kupa...

Admiral

Današnji dan nudi nekoliko vrlo uzbudljivih sportskih sadržaja. Modrićev Milan igra protiv Coma Martina Baturine, Barcelona u Kupu traži četvrtfinale, a u rukometu otvaraju Europsko prvenstvo!

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kuhao za Modriće na novogodišnju noć 00:26
Kuhao za Modriće na novogodišnju noć | Video: 24sata/Instagram

Španjolska - Srbija 18.00 (RTL 2) 

Vrijeme je za rukomet! Europsko prvenstvo otvorit će Španjolci i Srbi dvobojem u skupini A, a istovremeno će se u skupini C sastati Francuska i Češka (prijenos na platformi Voyo). Upravo je skupina A označena kao jedna od najatraktivnijih na turniru jer će se Austrija, Njemačka, Srbija i Španjolska boriti za dvije vodeće pozicije koje vode dalje. Podsjetimo, Hrvatska je u skupini s Gruzijom, Nizozemskom i Švedskom, a prvi dvoboj odigrat će protiv Gruzije u subotu. 

Njemačka - Austrija 20.30 (RTL 2) 

Još jedan atraktivan dvoboj iz skupine A Europskog prvenstva. Dvorana u danskom Herningu svjedočit će dvije vrlo atraktivne utakmice, a ovaj bi dvoboj mogao usmjeriti skupinu već nakon prvog kola. Paralelno od 20.30 igraju i Norveška protiv Ukrajine u skupini C, a prijenos tog susreta je na platformi Voyo. 

Beograd: Utakmica 2. kola 37. Europskog vaterpolo prvenstva, Gruzija - Hrvatska
Beograd: Utakmica 2. kola 37. Europskog vaterpolo prvenstva, Gruzija - Hrvatska | Foto: F.S./ATAImages/PIXSELL

Grčka - Hrvatska 20.30 (HRT 2)

Vaterpolski spektakl! Beograd će ugostiti dvobj dvije najjače momčadi iz skupine B na Europskom prvenstvu, a ulog je zaista velik. Igramo za prvo mjesto u skupini, ali i za prijenos bodova koji bi nam širom otvorio vrata polufinala. Hrvatska se križa sa skupinom u kojoj su Italija, Rumunjska, Turska i Slovačka, a u slučaju pobjede protiv jakih Grka trebale bi joj očekivane dvije pobjede u tri utakmice za plasman među četiri. Sretno, "barakude"! 

Serie A - Cagliari v AC Milan
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Como - Milan 20.45 (Arena Sport 1) 

Baturina protiv Modrića! Drugoplasiranom Milanu vodeći je Inter pobjegao na šest bodova prednosti, ali ima i utakmicu više. Como je jako blizu vrhu, ako pobijedi Milan doći će mu na svega tri boda zaostatka! Momčad Cesca Fabregasa igra odlično, a Martin Baturina u posljednjoj je utakmici spasio bod protiv Bologne (1-1). Modrića su najavili u prvom sastavu, Baturinu nisu. 

Racing Club - Barcelona 21.00 (Arena Sport 2)

Nakon što je Real Madrid ispao iz Kupa od drugoligaša, Kataloncima je širom otvoren put do novog trofeja. Racing je vodeća momčad druge lige, ali ipak se radi o znatno lošijoj momčadi od Barcelone. Bit će zanimljivo vidjeti koji će sastav izvesti Hansi Flick jer Barcelonu za samo tri dana čeka teško gostovanje kod Real Sociedada. 

Spanish Super Cup - Final - FC Barcelona v Real Madrid
Foto: STRINGER/REUTERS

Uživajte! 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Transferi: Preokret oko Jagušića? Ipak ide u Bundesligu
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Preokret oko Jagušića? Ipak ide u Bundesligu

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Poznati termini nastavka HNL prvenstva! Evo kad su utakmice
SVE NA JEDNOM MJESTU

Poznati termini nastavka HNL prvenstva! Evo kad su utakmice

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Suigrač Baturine šokirao sve i pomirio se sa suprugom: To je bila najveća pogreška ikad
OPET SU ZAJEDNO

FOTO Suigrač Baturine šokirao sve i pomirio se sa suprugom: To je bila najveća pogreška ikad

Alvaro Morata (33), europski nogometni prvak sa Španjolskom od ove je sezone suigrač Martinu Baturini u talijanskom Comua novu životnu etapu upotpunila je i lijepa obiteljska vijest, pomirba sa suprugom Alice Campello s kojom ima četvero djece. Vjenčali su se u lipnju 2017., a vijest o (privremenoj) rastavi došla je u ljeto 2024. nakon što su priznali da se često svađaju pred djecom, a ne zbog nevjere. No sad je sve to iza njih

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026