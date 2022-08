Evo gdje gledati najveći derbi u Hrvatskoj: Dinamo - Hajduk

Tek je 5. kolo, a već ćemo drugi put ove sezone gledati najveći hrvatski derbi, utakmicu između Dinama i Hajduka. Prva (Superkup) je otišla na stranu 'modrih'.

Bit će to 233. utakmica između 'modrih' i 'bilih'. Prva se odigrala još 1913. (Hajduk i Građanski). Dinamo do danas ima 101 pobjedu, Hajduk 72, a 59 susreta je završilo neodlučeno.

'Modri' u utakmicu ulaze kao hrvatski prvak i vodeća momčad prvenstva s 10 bodova. Hajduk ima šest, no i dvije utakmice manje, odnosno - stopostotan je.

Hajduk je uspješno apsolvirao prepreku zvanu Vitoria Guimaraes i zakazao dva ogleda s polufinalistom prošlogodišnje Lige prvaka, Villarrealom, dok je Dinamo slavio u obje utakmice protiv Ludogoreca pa će se za nastup u Ligi prvaka boriti s Bodo/Glimtom.

- Moram reći da je ovo tek treća utakmica za nas i što god da se dogodi, ima još 30 utakmica tijekom devet mjeseci. Momčad tek traži formu, a mnogi klubovi još nisu dovršili selekciju i vjerujem da je ovo sve zagrijavanje za sezonu. Ali naravno da se slažem da je ovo najveća utakmica u Hrvatskoj i da smo u dobrom raspoloženju, kao i Dinamo, kojem čestitam na prolasku protiv Ludogoreca. Dvije momčadi koji su glavni pretendenti na velike stvari, oni su imali dan odmora više, ali mi ne dolazimo samo se braniti, već igrati. Želimo igrati napadački nogomet, riskirati, a protivnik je taj koji to ne dopušta. U ovih šest mjeseci smo šest puta međusobno igrali otkad sam tu, to nećete naći nigdje. Znamo se jako dobro i nema tu neke razlike, obično pobijedi momčad koja zabije prva, a to će vjerojatno biti i sutra - kazao je na presici Valdas Dambrauskas.

- Ja nikad ne kalkuliram, želim pobijediti svaku utakmicu, ali moram gledati preko brda. Čeka nas gusti raspored. Poslije ove utakmice imamo još važnih utakmica. Cijelo vrijeme idemo s tim da u svlačionici imamo igrače koji mogu odgovoriti zadacima utakmice. Nastojimo ući u svaku utakmicu da energetski dobro pokrijemo i budemo učinkoviti. Jedini put ka pozitivnim rezultatima je da imamo što veći broj igrača u rosteru da nam mogu poslužiti u datom trenutku. Sada razmišljamo samo kako doći do tri boda - kazao je Čačić.

Utakmica počinje u 21 sat uz izravan prijenos na MAXSport1 kanalu.

