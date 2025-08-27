Evo gdje gledati PAOK - Rijeka: Razlika u premijama je znatna

Nogometaši Rijeke u Solun su otputovali s prednošću 1-0 iz prve utakmice, no unatoč pobjedi nad PAOK-om na Rujevici, kladionice ih i dalje vide kao izrazitog autsajdera u borbi za plasman u Europsku ligu. Uzvrat na vrućem stadionu Toumba (četvrtak, 19.30, MAXSport 1) neće biti samo sportski izazov, već i bitka za značajnu financijsku injekciju koju donosi drugo po jačini europsko natjecanje u odnosu na već osiguranu Konferencijsku ligu.

Iako je momčad Radomira Đalovića pokazala zube i slavila golom Luke Menala, prognoze uoči uzvrata nisu nimalo optimistične. Koeficijent na prolazak grčkog kluba iznosi mizernih 1,30, dok se na čudo i prolazak Rijeke nudi kvota od čak 3,40.

Prema procjenama, Rijeka je čak peti najveći autsajder cijelog play-offa, a povijest ne ide na ruku hrvatskim klubovima. PAOK je od 2021. u europskim natjecanjima izbacivao i Dinamo, Hajduk, Lokomotivu, ali i samu Rijeku. Ipak, Riječani su prošle sezone, na putu do dvostruke krune, dokazali da najbolje funkcioniraju upravo kada su otpisani, što im može poslužiti kao dodatna motivacija. Za prolaz će im trebati vrhunska partija ključnih igrača poput Tonija Fruka i Nike Jankovića, ali i čvrsta obrana predvođena kapetanom Martinom Zlomislićem, koji je uoči puta produžio ugovor do 2027..

Razlika veća od milijun eura

Osim sportskog prestiža i osam garantiranih europskih utakmica, ulog je i ogroman novac. Uefa je od ove sezone povećala nagradne fondove, a razlika je osjetna. Samo za ulazak u grupnu fazu Europske lige klub dobiva fiksni bonus od 4,31 milijuna eura. S druge strane, plasman u Konferencijsku ligu, koji je Rijeka već osigurala, donosi 3,17 milijuna eura. To je izravna razlika od 1,14 milijuna eura samo za plasman.

Razlike se nastavljaju i u bonusima za rezultate. Pobjeda u skupini Europske lige vrijedi 450.000 eura, a remi 150.000 eura, dok su u Konferencijskoj ligi te brojke nešto niže (400.000 eura za pobjedu i 133.000 eura za remi).

Rijeka stoga u Solunu ne igra samo za prolazak dalje, već i za financijsku stabilnost i značajno veći budžet. Iako su prognoze tmurne, a protivnik iznimno jak na svom terenu, prednost je na strani hrvatskog prvaka. Jedna hrabra i pametna utakmica dijeli ih od velikog uspjeha i unosne europske jeseni.