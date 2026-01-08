Danas Real - Atletico i Arsenal - Liverpool. Milan s Modrićem čeka Genou. Evo gdje gledati!

Ljubitelje nogometa ovoga četvrtka očekuje istinska poslastica s tri velika okršaja na rasporedu. U Londonu se igra derbi engleskih teškaša između vodećeg Arsenala i aktualnog prvaka Liverpoola, u Saudijskoj Arabiji na rasporedu je novi gradski okršaj Reala i Atletica u polufinalu Superkupa, dok u Italiji Milan traži pobjedu protiv Genoe kojom bi barem privremeno zasjeo na vrh Serie A.

Derbi na Emiratesu koji može usmjeriti sezonu

Na Emiratesu se igra utakmica koja bi mogla značajno utjecati na borbu za naslov prvaka Engleske. Arsenal, koji je na vrhu ljestvice, dočekuje Liverpool u dobroj formi. Momčad Mikela Artete nanizala je sedam uzastopnih pobjeda i izgleda kao najozbiljniji kandidat za titulu. "Topnici" su demonstrirali novu razinu zrelosti i ubojitosti, a domaći teren im daje dodatnu prednost, gdje su pobijedili u posljednjih sedam prvenstvenih dvoboja.

S druge strane, Liverpool, branitelj naslova, proživljava sezonu punu uspona i padova. Iako su neporaženi u devet posljednjih, "redsi" su daleko od prošlogodišnje razine, što pokazuje i zaostatak od 14 bodova za Arsenalom. Njihovu situaciju dodatno otežava izostanak talismana Mohameda Salaha, koji je na Afričkom kupu nacija, kao i nekoliko drugih važnih igrača. Iako je Liverpool slavio u prvom ovosezonskom dvoboju na Anfieldu s 1-0, teško je očekivati da mogu ponoviti taj uspjeh na gostovanju kod ovako moćnog Arsenala. Očekuje se tvrda bitka, no zamah i domaća prednost stavljaju Arsenal u ulogu favorita.

Bitka za finale Superkupa i madridski prestiž

Gradski rivali Atletico i Real Madrid sele svoje vječno rivalstvo u Arabiji, gdje će se u polufinalu španjolskog Superkupa boriti za mjesto u finalu protiv Barcelone. Ulog nije samo trofej, već i prestiž, a Real Madrid traži osvetu za bolan prvenstveni poraz od 5-2 u rujnu, što je bila jedna od najlošijih predstava "kraljevskog kluba" ove sezone.

Momčad Xabija Alonsa u ovaj dvoboj ulazi s velikim samopouzdanjem nakon što je u posljednjoj utakmici deklasirala Betis 5-1, i to bez ozlijeđenog Kyliana Mbappéa. Mladi Gonzalo Garcia zablistao je "savršenim" hat-trickom i pokazao da Real ima širinu u napadu. S druge strane, Atletico Diega Simeonea je neporažen u zadnjih pet utakmica, no remi protiv Real Sociedada (1-1) malo je pokvario dojam. Iako je Simeoneova momčad poznata po taktičkoj disciplini,Real je favorit i očekuje se da će pronaći način kako slomiti gradskog suparnika i osigurati još jedan "El Clásico" u finalu.

"Rossoneri" na San Siru ne smiju kiksati

U Italiji se nastavlja napeta utrka za Scudetto, a Milan na svom San Siru dočekuje Genou u utakmici u kojoj nema pravo na pogrešku. "Rossoneri" su u impresivnom nizu od 16 prvenstvenih utakmica bez poraza, a pobjedom bi nastavili pritisak na Inter na vrhu ljestvice. Momčad Massimiliana Allegrija igra strpljiv i kontroliran nogomet, a čvrsta obrana postala je njihov zaštitni znak, pogotovo kod kuće gdje su u zadnje četiri utakmice tri puta sačuvali mrežu netaknutom.

Genoa, koju vodi Daniele De Rossi, nalazi se u potpuno drugačijoj situaciji. Grčevita borba za opstanak i samo jedan osvojeni bod u posljednja četiri kola ne ulijevaju optimizam uoči gostovanja na San Siru. Povijest također nije na njihovoj strani, jer su u posljednjih 15 međusobnih susreta slavili samo jednom. Očekuje se da će se Genoa braniti i tražiti priliku iz kontranapada, no kvaliteta Milana, predvođena Lukom Modrićem i Rafaelom Leãom, trebala bi biti dovoljna za pobjedu i nastavak pritiska na Inter.

Gdje gledati?

Arsenal - Liverpool, 21 sat, Arenasport 1

Atletico Madrid - Real Madrid, 20 sati, Arenasport 2

Milan - Genoa, 20.45, Arenasport 3