Evo gdje gledati reprizu finala SP-a: Uzvrat vatrenih i tricolora

Nakon pobjede protiv Švedske, na Maksimir u goste 'vatrenima' stiže svjetski prvak Francuska. Izbornik Dalić istaknuo je da pod svaku cijenu želi dobiti Francuze, a imat će podršku 7000 navijača

<p>Dolaze nam svjetski prvaci, najbolja momčad na svijetu, ali mi želimo dobiti iako nas čeka najteža utakmica. u ovom ciklusu. Ne smijemo griješiti i biti u crnoj rupi kao protiv Švedske jer Francuzi kažnjavaju svaku grešku. Imaju vrhunske igrače, brzinu, tranziciju. Moramo biti puno odgovorniji nego protiv Švedske s više discipline i trke. Ali straha nema, zašto bi bilo straha? Igramo kod kuće, malo jesmo umorni, ali i onu su. Idemo uživati, rekao ja izbornik Dalić dan uoči utakmice protiv <strong>Francuske</strong>. </p><p>Na krilima pobjede protiv <strong>Švedske </strong>(2-1) Hrvatska dočekuje aktualne svjetske prvake, upravo one koji su ih porazili u Moskvi prije dvije godine u finalu Svjetskog prvenstva (4-2). Nakon toga su se 'vatreni' susreli s Francuskom u Ligi nacija i izgubila jednakim rezultatom kao i u finalu Svjetskog prvenstva.</p><p>Izbornik Dalić planira napasti Francusku s najjačom postavom u datom trenutku, a zbog kartona neće biti Marcela Brozovića. Šteta, jer upravo bi protiv Francuza sve Brozovićeve pozitivne karakteristike itekako došle do izražaja i bile od velike pomoći Vatrenima, no koga nema, bez njega se može i mora, samo je pitanje koga će izbornik gurnuti u njegovu ulogu. To još nije posve definirao i odlučio.</p><p>- Nekim igračima ovo bi bila treća utakmica u sedam dana i zato moramo paziti na to. Ne bih htio da se netko ozlijedi jer je igrao previše, stoga ćemo napraviti zamjene. Nema <strong>Brozovića</strong>, ali tu su <strong>Badelj</strong> i <strong>Kovačić</strong> i <strong>Rog</strong>. Vidjet ćemo danas još na treningu, ali <strong>Brekalo </strong>je igrao ranije i dvije utakmice za klub, zatim <strong>Melnjak</strong>... Poštedjet ćemo neke igrače, ali ne znači da ćemo biti slabiji. Uvest ćemo tri-četiri svježa igrača. Kramarić? Vidjet ćemo još, ne želim ga forsirati da ga izgubimo na duže. Ako ne bude spreman, bit će na klupi i možda ući tijekom utakmice.</p><p> Sve dostupne ulaznice za ogled su prodane, tako da će s tribina Hrvatsku bodriti 7000 navijača. A o Maksimiru se puno priča ovih dana - prvo je govorio izbornik Švedske, a sad je progovorio i <strong>Dejan Lovren</strong>.</p><p>- a mislim da se sve reprezentacije i igrači čude nama kako smo bili drugi s ovakvim uvjetima, pogotovo protiv Šveđana s 2.000 ljudi na jednom od najružnijih stadiona u Europi. Ljudi su nas gledali po kiši, bez kišobrana, došlo mi je da im svakome nakon utakmice pružim ruku. Hvala im na tome, ali to je nedopustivo, da je reprezentacija poput nas koji smo promovirali Hrvatsku na najbolji mogući način tijekom 2018. pa i sad kad smo među Top 10 u svijetu, da ljudi dođu ovdje i vrijeđaju nas poput švedskog izbornika. Očito u ovoj državi ne štimaju prioriteti, prioriteti su žičara... Trebaju prioriteti biti bolnice, vrtići, škole, saniranje Zagreba, pa možda tek stadion. Mi to ne tražimo za nas, nego za ljude da dođu gledati najboljeg igrača koji je dobio Zlatnu loptu na primjeren stadion. Ne znam, očito neke stvari prolaze nezapaženo, ali mislim da kad reprezentacija Srbije napravi stadion, da ćemo se mi probuditi...</p><p><strong>Cristiano Ronaldo </strong>je igrao protiv <strong>Francuske </strong>te se kasnije saznalo da je zaražen korona virusom, ali testovi francuske reprezentacije su negativni. Bilo kako bilo, Hrvatska će bodove protiv Francuske tražiti na Maksimiru od 20.45 sati uz izravan prijenos na Novoj TV.</p>