Dalić najavljuje spektakl protiv Francuza, hoće li nešto otkriti?

<p>Malo više od mjesec dana nakon što je izgubila 1-4 u Parizu, <strong>Hrvatska </strong>će na Maksimiru u srijedu (20:45) uzvratiti "gostoprimstvo" <strong>Francuzima</strong>. U drugi susret sa svjetskim prvacima nakon finala SP-a u Rusiji ulazimo osokoljeni prvom pobjedom u Ligi nacija protiv <strong>Švedske (2-1) </strong>koja nas je održala u šansama za prolazak skupine. No, da bi te šanse ostale koliko-toliko realne, valjalo bi pobijediti Francuze koji su u prošlom kolu odigrali bez golova s Portugalom kod kuće.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dalić najavljuje listopadske utakmice</strong></p><p> </p><p><strong>Zlatko Dalić,</strong> dakako, planira napasti Francusku s najjačim što ima na raspolaganju, ali, nažalost, tu neće biti <strong>Marcela Brozovića</strong> koji se ozlijedio. Šteta, jer upravo bi protiv Francuza sve Brozovićeve pozitivne karakteristike itekako došle do izražaja i bile od velike pomoći Vatrenima, no koga nema, bez njega se može i mora, samo je pitanje koga će izbornik gurnuti u njegovu ulogu; Modrića, Badelja, Roga, nekoga četvrtoga ili možda promijeniti sustav i zaigrati s dvojicom otraga kako je dao naslutiti.</p><p>Nekako se to čini i najlogičnijim potezom. Povući Modrića na Brozovićevu poziciju, i to u paru s Kovačićem. Vlašić bi u tom slučaju došao na polušpicu, na mjesto koje mu najviše i odgovara, s tim da jedno upražnjeno mjesto popunjava napadač koji će vezati francusku obranu i onemogućiti im da se toliko puno priključuju naprijed. Ni Badelj ni Rog ne ulijevaju povjerenje da mogu parirati Francuzima... No lako je to reći, pitanje je može li se na taj način parirati trenutno najmoćnijoj reprezentaciji na svijetu, i to s potrošenom momčadi kojoj će to biti treća utakmica u svega osam dana, i to po teškim uvjetima.</p><p> </p><p>Također, za razliku od utakmice s Švedskom, sada su ulaznice rasprodane, dopuštenih 30 posto kapaciteta stadiona bit će ispunjeno, odnosno oko 7000 navijača bodrit će Modrića i društvo protiv svjetskih prvaka.</p><p>KN Mi Hrvati u nedjelju je neumorno pjevao i navijao, sutra će im se priključiti i svi ostali. U jednoj želji: da napokon prekinemo to prokletstvo i prvi put skinemo skalp Francuzima.</p>