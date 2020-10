Lovren: Možda ružni Maksimir zbuni Francuze! Probudit ćemo se kad Srbi izgrade svoj stadion

Očito u ovoj državi ne štimaju prioriteti, prioriteti su žičara... Trebaju prioriteti biti bolnice, vrtići, škole, saniranje Zagreba, pa možda tek stadion, rekao je Dejan Lovren uz prognozu: "Dinamo će dobiti CSKA"

<p>Oni nam ne leže ni u rukometu, košarci... Mislim da smo dosta toga naučili u zadnje dvije godine, u finalu SP-a i u ovoj zadnjoj utakmici. Moramo biti bolji, možemo im zabiti golove, ali ih prelako primamo. U tom trenutku kad izgubimo loptu, moramo se bolje postaviti jer su Francuzi momčad koja jako brzo izlazi, najavio je <strong>Dejan Lovren </strong>utakmicu protiv svjetskih prvaka u u srijedu na Maksimiru (20:45) u četvrtom kolu Lige nacija.</p><p>Naravno, i ta je važna, ali važnije od one u Rusiji nije bilo. Je li Dejan pogledao snimku, za razliku od izbornika Dalića koji je rekao da neće nikad?</p><p>- Ma, mislim da izbornik laže. Sigurno je gledao - nasmijao se Lovren.</p><p>- Ja sam golove pogledao na internetu.</p><p>No smijeha nije bilo nakon Portugala kada je Lovrenova izjava i "prozivanje" izazvalo dosta pozornosti. Jeste li vi kao senator u reprezentaciji održali neki govor prije ostalih utakmica?</p><p>- Ja inače volim pričati prije utakmice sa suigračima, dati nekoliko savjeta, što očekivati od utakmice. Ali prevelike govore ne. Definitivno je nas nekoliko starijih povisilo ton jer ono je u Portugalu bilo nedopustivo. Govorio sam da nije štimalo kolektivno, mi smo momčad, kad pobjeđujemo ili gubimo, to radimo kao momčad. Moramo nekad podići glas, ja, Vida, Perišić, Luka se vratio... On je jedna od najvažnijih kotača u momčadi.</p><p>Koliko vas ometa priča da nikad nismo dobili Francuze?</p><p>- Ne treba nam nitko govoriti, svjesni smo da igramo protiv njih lijep nogomet, a da izgubimo. Volio bih da smo igrali u finalu SP-a najružniji nogomet, a da smo ih dobili. Neke stvari ćemo i promijeniti, nećemo igrati najljepši nogomet, bit ćemo drugačiji... Pobjeda u zadnjoj utakmici daje naboj i samopouzdanje.</p><p>Francuzi imaju jake napadače, ali posebno je opasan Giroud koji ima posebnu ulogu, odvlači pozornost?</p><p>- On već godinama igra u najboljim klubovima u Premiershipu, igrao sam s njim i u Francuskoj. Jako ga je teško čuvati, Francuzi imaju sreću da imaju doslovno dvije top momčadi koje mogu mijenjati, ako nije Giroud, onda je Mbappé, Martial, Lacazette... Bezbroj igrača. Frustrirajuće je igrati protiv tih Francuza, ne znam koliko puta već.... '98., '18., pa prijateljske... Neke stvari moramo mijenjati, imam osjećaj da smo u boljoj tjelesnoj spremi nego prošli mjesec, možda ih zbuni ovaj naš stadion...</p><p>Igrali ste u Parizu, a sad dolaze u Maksimir. Je li vama igračima neugodno gdje oni dolaze?</p><p>- Ja mislim da se sve reprezentacije i igrači čude nama kako smo bili drugi s ovakvim uvjetima, pogotovo protiv Šveđana s 2.000 ljudi na jednom od najružnijih stadiona u Europi. Ljudi su nas gledali po kiši, bez kišobrana, došlo mi je da im svakome nakon utakmice pružim ruku. Hvala im na tome, ali to je nedopustivo, da je reprezentacija poput nas koji smo promovirali Hrvatsku na najbolji mogući način tijekom 2018. pa i sad kad smo među Top 10 u svijetu, da ljudi dođu ovdje i vrijeđaju nas poput švedskog izbornika. Očito u ovoj državi ne štimaju prioriteti, prioriteti su žičara... Trebaju prioriteti biti bolnice, vrtići, škole, saniranje Zagreba, pa možda tek stadion. Mi to ne tražimo za nas, nego za ljude da dođu gledati najboljeg igrača koji je dobio Zlatnu loptu na primjeren stadion. Ne znam, očito neke stvari prolaze nezapaženo, ali mislim da kad reprezentacija Srbije napravi stadion, da ćemo se mi probuditi...</p><p>Muku osim sa stadionom mučimo i s prekidima, što je razlog primljenih golova iz prekida?</p><p>- Prekidi nisu naša jača strana, ali na takvim stvarima se mora poraditi. Protiv Šveđana je to bolje izgledalo iako su oni visoki. Najbitnija je koncentracija, svatko da ima svog igrača i ne dopustiti da zabije gol. Morate shvatiti da svatko u svom klubu igra drugačije, netko zonu, neko igrača čuva, nije isto, ali moramo prihvatiti zahtjeve izbornika i raditi na tome.</p><p>Nakon Liverpoola Lovren se skrasio u Zenitu i problema s minutažom više nema.</p><p>- Definitivno je bitno da igram, u najzrelijim sam godinama, bilo je pravo vrijeme za promijeniti klub. Učinio sam pravu stvar, pogotovo jer igram i drago mi je da osjetim svaka tri dana utakmicu, a to dobro dođe i reprezentaciji. U 2018. sam bio u dobroj sezoni, u finalu LP-a, a dok ne igraš u klubu, ne možeš očekivati bez kontinuiteta dobre igre u reprezentaciji.</p><p>Zadnje utakmice na stoperskoj se poziciji iskazao Duje Ćaleta Car s kojim je Lovren igrao protiv Švedske.</p><p>- Druga utakmica da smo skupa odigrali, svaka pohvala, dobro je to odradio, dečko koji igra u velikom klubu, dokazuje iz dana u dan kvalitetu, ali ja ne sumnjam da će on biti još i bolji kroz sljedeće godine. Hrvatska ima budućnost što se tiče tog segmenta obrane. Tu je i Vida s kojim sam dosta godina u reprezentaciji... Duje je to dosta dobro pokupio, vidio, čitamo jedan drugoga dobro, a to je bitno. On može igrati komotno u Engleskoj, izgleda fizički moćnije od drugih igrača.</p><p>Za kraj se Lovren dotaknuo i Dinamovog protivnika u Europi, moskovskog CSKA-a.</p><p>- Bit će zanimljiva utakmica, CSKA je dobra momčad, imaju <strong>Nikolu Vlašića</strong> koji je njima glavni igrač, u fantastičnoj je formi, pogotovo u ruskoj ligi, ali i u reprezentaciji. Dajem prednost Dinamu jer je moj klub, očekujem pobjede Dinama.</p>