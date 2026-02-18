Obavijesti

Sport

Komentari 1
SRIJEDA, 18.45

Evo gdje gledati rukometni spektakl Zagreb - PSG u Areni

Piše 24sata,
Čitanje članka: 13 min
Evo gdje gledati rukometni spektakl Zagreb - PSG u Areni
Zagreb i Dugo Selo sastali se u 01. kolu Paket24 Premijer lige - Lige za prvaka | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Rukometaši hrvatskog prvaka u srijedu (18.45) će u Ligi prvaka dočekati favorizirani PSG, a ulaznice za dvoboj su - besplatne. Trener Zagreba je veliki optimist prije važnog dvoboja s Parižanima

Admiral

Rukometaši Zagreba pred velikim su izazovom, u srijedu (od 18.45) dočekat će u 11. kolu Lige prvaka PSG. Hrvatski prvak trenutačno je posljednji u skupini B, s dva boda iz deset utakmica, Parižani su na šestome mjestu sa šest osvojenih bodova. Na klupi Zagreba više nema Nenada Šoštarića (zdravstveni problemi), pa zagrebaše vodi Boris Dvoršek. Ulaznice su besplatne, prijenos je na kanalu Arena Sport 2.

Zagreb: Svečani doček rukometnih reprezentativaca nakon osvojene bronce na Europskom prvenstvu Zagreb: Svečani doček rukometnih reprezentativaca nakon osvojene bronce na Europskom prvenstvu Zagreb: Docek broncanih rukometasa
219
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Posljednji put ovdje sam bio 2014. godine, ovo je moj klub, u Zagrebu sam proveo više od 20 godina. I sretan sam što sam opet ovdje, što mogu voditi Zagreb - rekao je Dvoršek pa dodao:

- PSG? Ozbiljna utakmica. Mi imamo samo dva boda i zadnji smo, ali nitko nam ne može uzeti nadu. Parižani imaju hrpu dobrih igrača, a na raspolaganju nemamo Kavčića zbog problema sa zadnjom ložom. Sve je otvoreno, ni PSG nije na željenoj razini s obzirom na novac koji su uložili u ovu momčad.

Dvoršek dobro zna što bi želio od svoje momčadi...

- Vidjeli smo kako je igrala naša reprezentacija. Volio bih da tu energiju, želju, taj pristup i motiv preslikamo na naše utakmice. Puno nam znači i povratak Sandra Meštrića, a siguran sam kako PSG nije nepobjediv. Samo prvo moramo zaustaviti njihovog najboljeg igrača Luca Steinsa - završio je Dvoršek.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Završio je zimski prijelazni rok! Evo tko je trošio, a tko zaradio
KRAJ TRANSFERA U HNL-U

Završio je zimski prijelazni rok! Evo tko je trošio, a tko zaradio

Gotov je zimski prijelazni rok u HNL-u, što znači da hrvatski prvoligaši neće moći kupovati nove igrače do nadolazećeg ljeta. Najviše je zaradio Slaven Belupo prodajom Jagušića, a najviše je trošila Rijeka
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Otišao iz Hajduka sa 17, vratio se i postao ikona. Ovo su najbolji trenuci Livaje u Splitu
VRATIO SE PRIJE 5 GODINA

FOTO Otišao iz Hajduka sa 17, vratio se i postao ikona. Ovo su najbolji trenuci Livaje u Splitu

Marko Livaja je iz Hajduka otišao 2010. sa samo 17 godina, a u Split se vratio u prije točno pet godina, nakon čega je vratio trofeje u Split i postao ikona navijača.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026