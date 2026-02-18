Evo gdje gledati rukometni spektakl Zagreb - PSG u Areni

Rukometaši Zagreba pred velikim su izazovom, u srijedu (od 18.45) dočekat će u 11. kolu Lige prvaka PSG. Hrvatski prvak trenutačno je posljednji u skupini B, s dva boda iz deset utakmica, Parižani su na šestome mjestu sa šest osvojenih bodova. Na klupi Zagreba više nema Nenada Šoštarića (zdravstveni problemi), pa zagrebaše vodi Boris Dvoršek. Ulaznice su besplatne, prijenos je na kanalu Arena Sport 2.

- Posljednji put ovdje sam bio 2014. godine, ovo je moj klub, u Zagrebu sam proveo više od 20 godina. I sretan sam što sam opet ovdje, što mogu voditi Zagreb - rekao je Dvoršek pa dodao:

- PSG? Ozbiljna utakmica. Mi imamo samo dva boda i zadnji smo, ali nitko nam ne može uzeti nadu. Parižani imaju hrpu dobrih igrača, a na raspolaganju nemamo Kavčića zbog problema sa zadnjom ložom. Sve je otvoreno, ni PSG nije na željenoj razini s obzirom na novac koji su uložili u ovu momčad.

Dvoršek dobro zna što bi želio od svoje momčadi...

- Vidjeli smo kako je igrala naša reprezentacija. Volio bih da tu energiju, želju, taj pristup i motiv preslikamo na naše utakmice. Puno nam znači i povratak Sandra Meštrića, a siguran sam kako PSG nije nepobjediv. Samo prvo moramo zaustaviti njihovog najboljeg igrača Luca Steinsa - završio je Dvoršek.