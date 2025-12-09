Evo gdje gledati spektakl Lige prvaka: Inter dočekuje utučeni Liverpool, Perišić čeka Atletico

Utorak navečer donosi novu dozu nogometnog uzbuđenja u Ligi prvaka. Šesto kolo novog, ligaškog formata natjecanja nudi pregršt dvoboja koji bi mogli odrediti sudbinu mnogih klubova u borbi za direktan plasman u osminu finala. U centru pažnje su tri velika okršaja. Inter ugošćuje Liverpool koji proživljava krizu, PSV na krilima sjajne forme dočekuje Atletico Madrid, a Barcelona treba pobjedu protiv Eintrachta iz Frankfurta.

Derbi na San Siru

Apsolutni derbi večeri igra se u Milanu, gdje Inter, trenutno četvrti na ljestvici Lige prvaka dočekuje Liverpool. Dok momčad Cristiana Chivua igra sjajno i niže pobjede, "redsi" proživljavaju jednu od najtežih sezona u novijoj povijesti. Tek su deseti u Premier ligi, a situaciju dodatno pogoršava otvoreni sukob između trenera Arnea Slota i klupske legende Mohameda Salaha. Egipćanin, koji je prošle sezone nosio klub do naslova, zbog svađe s trenerom nije ni otputovao u Italiju.

Petar Sučić trebao bi biti spreman za okršaj s prvakom Engleske, ali još nije sigurno hoće li ga Chivu gurnuti u igru od prve minute.

Liverpool je u Europi nešto bolji (13. mjesto), ali pobjeda im je imperativ ako žele uhvatiti jedno od prvih osam mjesta koja vode direktno u osminu finala. No, to će biti vraški teško protiv Intera, koji je u nevjerojatnom nizu od 18 domaćih utakmica bez poraza u Ligi prvaka. Liverpool je, s druge strane, slavio u zadnja dva gostovanja na San Siru protiv Intera (2008. i 2022.), no ovo je jedna potpuno drugačija momčad.

- S obzirom na to što predstavljaju kao klub i momčad, imaju igrače koji znaju čitati trenutke i podići svoju razinu u utakmicama koje su važne, a sutrašnja je jedna od takvih - upozorio je Interov trener Chivu.

Može li PSV srušiti i Atletico?

U Nizozemskoj se sprema pravi spektakl. PSV, koji je prije dva tjedna šokirao nogometni svijet pobjedom 4-1 na Anfieldu protiv Liverpoola, dočekuje Atletico Madrid. Momčad Petera Bosza je u fantastičnoj formi, prva je u nizozemskom prvenstvu i nije izgubila utakmicu još od rujna, a među glavnim igračima je Ivan Perišić.

S druge strane, Atletico Diega Simeonea je u padu. Izgubili su zadnje dvije utakmice, a posebno brine njihova katastrofalna forma u gostima, gdje su upisali svih pet poraza ove sezone.

- Očito je da se osjećamo puno ugodnije pred našim navijačima, ali ovaj klub zahtijeva da pobjeđujete i kod kuće i u gostima - priznao je Atleticov branič Nahuel Molina.

Situacija na ljestvici je napeta: Atletico je 12. s devet bodova, a PSV ih prati na 15. mjestu sa samo bodom manje. Pobjeda bi Nizozemcima širom otvorila vrata borbe za top osam, dok bi Atletico gurnula u još veće probleme. Povijest je na strani Španjolaca, koji nikad u šest međusobnih susreta nisu izgubili od PSV-a, no forma sugerira da bi se ta tradicija mogla prekinuti.

Barcelona na Camp Nou lovi pobjedu

Nakon teškog poraza 3-0 od Chelseaja u prošlom kolu, Barcelona se želi vratiti na pobjedničke staze protiv Eintrachta iz Frankfurta. Momčad Hansija Flicka nalazi se na 18. mjestu sa sedam bodova i pobjeda protiv Nijemaca, koji su tek 28. s četiri boda, nameće se kao obaveza.

Eintracht je također u problemima nakon što ih je Atalanta deklasirala 3-0, pa u Barcelonu dolaze po čudo koje bi ih ostavilo u igri za nokaut fazu. Oči domaće publike bit će uprte u Laminea Yamala i Roberta Lewandowskog, od kojih se očekuje da povedu momčad do važne pobjede na obnovljenom Camp Nou.

Što je s ostalim utakmicama?

Osim tri glavna dvoboja, utorak nudi još nekoliko zanimljivih susreta diljem Europe. Chelsea gostuje kod Atalante u Bergamu, dok Tottenham na svom terenu dočekuje prašku Slaviju. Monaco će ugostiti Galatasaray, a Bayern u ranijem terminu igra protiv Sportinga.

