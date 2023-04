Evo gdje gledati sportske poslastice za Uskršnji vikend: Bišćanov debi i još puno toga

Dok se šunka i jaja kuhaju, a sastojci za francusku salatu sjedinjuju, vi možete u miru smjestiti se u naslonjač i uživati u sportu. Uskrs je vrijeme kada obitelji zajedno provode vrijeme u miru i zajedništvu, a Uskršnji vikend donosi nam sportske poslastice. Donosimo vam pregled najzanimljivijih utakmica tijekom subote i nedjelje.

Bogati HNL dan

Osijek od 15 sati gostuje kod posljednjeplasirane Gorice u 28. kolu HNL-a. Goričani traže svjetlo na kraju tunela, a to bi im donijela pobjeda protiv Osječana. Šibenik bježi sedam bodova, spasonosna pozicija čini se neuhvatljivom, ali tri boda iz ovog susreta donijela bi zamah momčadi Željka Sopića i nadu da mogu ostati u prvoligaškom društvu.

S druge strane, Osijek se od lagodne pozicije trećeg mjesta i velike zalihe bodova u odnosu na konkurente doveo u situaciju da mora spašavati živu glavu. Borimir Perković je na klupu sjeo prije mjesec dana, ali još ne zna za pobjedu. Njegov klub pak nije ukupno slavio devet utakmica, točnije, posljednja 'žrtva' bila je baš Gorica. Prijenos je na MaxSport 1.

Bišćanov debi

Dinamo je u veljači imao plus 12 i utakmicu više od Hajduka. Šampanjac se praktički hladio u Maksimirskoj 128, mnogi su mislili da će već do Uskrsa naslov biti osiguran, ali 'modri' su upali u crnu rupu iz koje ih nije uspio izvući Ante Čačić pa je on i platio ceh. Hajduk se približio na minus sedam i zakomplicirao borbu za naslov, no remi s Istrom donio je Dinamu priliku da Igor Bišćan u svom debiju na klupi ode na sigurnih plus devet. S druge strane, Lokomotiva posljednjih godina stvara velike probleme hrvatskom prvaku. Lepršava, atraktivna i rastrčana mlada momčad koja se bori za Europu. Mogu li zagorčati Bišćanov debi? Utakmica počinje u 17.05 uz prijenos na HRT 2.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Bogati HNL dan i ujedno 28. kolo zatvorit će Rijeka i Šibenik na Rujevici od 19.10. Riječani se bore za Europu, a Šibenčani za ostanak. Prijenos je na MaxSport 1.

Što donosi Premier liga?

Arsenal juri prema prvom naslovu nakon 19 godina čekanja, a u nedjelju od 17.30 ga čeka težak zadatak. Topnici u 30. kolu Premier lige gostuju na Anfieldu kod Liverpoola. Prijenos je na Areni Sport 6. U subotu nas pak očekuje čak osam utakmica. Program otvara Manchester United koji će od 13.30 na svome terenu ugostiti Everton uz prijenos na Areni Sport 3. Na istom programu od 16 sati možete pratiti drugi debi Frankieja Lamparda na klupi Chelseaja protiv Wolverhamptona. Southampton Mislava Oršića i Duje Ćalete-Cara od 18.30 igra protiv Manchester Cityja uz prijenos na Areni 3. Sveci se bore za ostanak, a 'građani' za naslov.

Bayern želi zadržati tron

Bavarci su ove sezone zapali u neočekivane probleme u domaćem prvenstvu. Bayern München je na vrhu, ali za vratom mu pušu Borussia Dortmund i Union Berlin. Ranjeni Bayern je prije nekoliko dana ispao iz Kupa, ali već danas od 15.30 traži revanš kod Freiburga u 27. kolu. Prijenos je na SportKlubu 1.

Foto: ANGELIKA WARMUTH

Borussia Dortmund od 15.30 će na svome terenu ugostiti Union Berlin hrvatskog reprezentativca Josipa Juranovića. Derbi kola, ali i susret koji bi mogao i jedne i druge osakatiti u borbi za naslov. Joško Gvardiol i njegov Leipzig gostuju kod Herthe od 18.30. U nedjelju od 15.30 Niko Kovač i njegov Wolfsburg igraju protiv Borussije Mönchengladbach u borbi za pozicije koje vode u Europu.

A u takvim borbama su i Juventus i Lazio. Čak sedam utakmica igra se na Veliku subotu, a derbi kola je između ova dva talijanska velikana koji igraju od 20.45 uz prijenos na Areni Sport 4.

Madrid se još nada

Real Madrid je prije nekoliko dana demolirao Barcelonu 4-0 i plasirao se u finale Kupa, no u prvenstvu će ga teško prestići. Katalonci su na lagodnih plus 12 i trofej je praktički u džepu. No, dok god se igra...

Foto: ALBERT GEA

Real i Luka Modrić večeras od 21 sat igraju protiv Villarreala u 28. kolu HNL-a. Prijenos je na Areni Sport 6.

Uskršnji program u Francuskoj donosi nam čak sedam utakmica. Njega će otvoriti Lyon i Rennes od 13 sati uz prijenos na Areni Sport 5. Bit će to dvoboj hrvatskih nogometaša Lovre Majera i Dejana Lovrena.

Dok se nada posrtaju PSG-a, Marseille mora pobjeđivati. Klub Igora Tudora od 20.45 gostuje kod Lorienta uz prijenos na Areni Sport 2.

Da nije samo nogomet u pitanju, košarkaške zaljubljenike čeka hrvatski derbi. Cibona će od 17 sati na svome terenu ugostiti Zadar u 25. kolu ABA lige. Oba kluba bore se za play-off pa nam to i garantira košarkaški spektakl i neizvjesnost. Prije samo nekoliko dana Zadrani su bili uvjerljivi u hrvatskoj prvenstvu, ali sada dolaze u Draženov dom.

Za teniske fanove je žiža zbivanja u nedjelju kada počinje Masters 1000 u Monte Carlu i samim time zemljana sezone. Glavni favorit u izostanku Rafe Nadala i Carlosa Alcaraza je Novak Đoković. Mečeve će prenositi Sport Klub 1.

