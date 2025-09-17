Evo gdje gledati utakmice Lige prvaka i što donosi drugi dan: Veliki debi Oršićevog Pafosa

Nakon uzbudljivog otvaranja, nova sezona Lige prvaka nastavlja se u srijedu, 17. rujna, sa šest novih dvoboja diljem Europe. U središtu pozornosti bit će okršaj dvaju bivših prvaka, Bayerna i Chelseaja, na Allianz Areni, dok će na Anfieldu Liverpool ugostiti uvijek neugodni Atlético Madrid.

Branitelj naslova PSG također kreće u obranu titule, a na rasporedu su i drugi zanimljivi susreti koji obećavaju vrhunski nogomet, a "u akciji" bi trebali biti Mislav Oršić i njegov Pafos te hrvatski reprezentativci u direktnom okršaju, Josip Šutalo na strani Ajaxa, a Petar Sučić u sastavu Intera!

Liga prvaka, drugi dan, raspored

Olympiacos - Pafos (18.45 sati) - ArenaSport 4

Slavia Prag - Bodo/Glimt (18.45 sati) - ArenaSport 3

Ajax - Inter (21 sat) - ArenaSport 4

Bayern - Chelsea (21 sat) - HRT 2, ArenaSport 1

Liverpool - Atletico Madrid (21 sat) - ArenaSport 3

PSG - Atalanta (21 sat) - ArenaSport 6

Derbi večeri: Sjećanje na finale 2012. u Münchenu

Glavna utakmica večeri nedvojbeno je ona u Münchenu, gdje Bayern dočekuje Chelsea. Ovaj dvoboj budi sjećanja na dramatično finale iz 2012. godine, kada su "plavci" šokirali Bavarce na njihovom terenu i osvojili svoj prvi naslov prvaka Europe. Danas je situacija drugačija. Bayern, pod vodstvom Vincenta Kompanyja, ulazi u susret u zastrašujućoj formi. Ostvarili su savršen start u Bundesligi s pet pobjeda iz pet utakmica, uključujući i nedavnu demolaciju Hamburga rezultatom 5-0.

Foto: R7102 Ulrich Wagner

Unatoč problemima s ozljedama ključnih igrača poput Jamala Musiale, Hirokija Ita i Alphonsa Daviesa, njihova napadačka moć ostaje neupitna. Harry Kane je i dalje centralna figura napada, a novo pojačanje, Kolumbijac Luis Diaz, postao je prvi igrač u povijesti kluba koji je zabio u svoja prva tri ligaška nastupa. Dodatnu snagu daje im i nevjerojatan rekord na domaćem terenu, gdje u grupnoj fazi Lige prvaka nisu poraženi više od desetljeća.

S druge strane, Chelsea se vraća u elitno natjecanje nakon dvije godine izbivanja. Momčad Enza Maresce, osokoljena osvajanjem Konferencijske lige prošle sezone i Svjetskog klupskog prvenstva, željna je dokazivanja na najvećoj pozornici.

Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Iako su neporaženi u Premier ligi, dva remija u londonskim derbijima ukazuju na određene nedosljednosti. Igrači poput Colea Palmera i Joaa Pedra u odličnoj su formi i predstavljat će prijetnju za obranu Bayerna. S obzirom na napadački talent s obje strane i povremene obrambene propuste, očekuje se utakmica s puno golova.

Anfield na nogama: Liverpool dočekuje Simeoneov Atlético

Još jedan klasik europskog nogometa odigrat će se na Anfieldu, gdje Liverpool pod vodstvom Arnea Slota dočekuje Atlético Madrid Diega Simeonea. "Redsi" su sjajno ušli u sezonu, osvojivši naslov prvaka Engleske, a njihova napadačka linija djeluje iznimno moćno. Mohamed Salah i dalje je glava i rep momčadi, a veliko pojačanje iz Newcastlea, Alexander Isak, željan je dokazati svoju vrijednost.

Atlético, s druge strane, igra u prepoznatljivom, čvrstom i defenzivnom stilu koji ne dopušta protivnicima puno prostora. Iako su imali nešto slabiji start u La Ligi, njihova sposobnost da "umrtve" igru i iskoriste svaku priliku čini ih opasnim protivnikom za bilo koga.

Foto: Craig Brough/REUTERS

Međutim, upitna je fizička sprema nekoliko ključnih igrača, uključujući argentinskog napadača Juliana Alvareza. Uz podršku domaćih navijača i superiornu napadačku kvalitetu, Liverpool ulazi u ovaj dvoboj kao favorit.

Ostali dvoboji: Od Pariza do Praga

Branitelji naslova PSG započinju svoju kampanju protiv Atalante, u reprizi uzbudljivog četvrtfinala iz 2020. godine. Parižani su favoriti, ali momčad iz Bergama uvijek je sposobna iznenaditi.

Ajax, nakon turbulentne sezone, dočekuje finalista iz prošle sezone, Inter, koji također prolazi kroz period tranzicije pod vodstvom bivšeg igrača Cristiana Chivua.

Grčki velikan Olympiacos favorit je protiv debitanta iz Cipra, Pafosa, za koje konkurira i povremeni hrvatski reprezentativac Mislav Oršić. Za goste je ovo povijesna, prva utakmica u Ligi prvaka i pokušat će ostvariti senzaciju.

Foto: Instagram

Praška Slavia vraća se u elitu nakon pet godina, a za protivnika ima norveški ponos, Bodø/Glimt, koji je prošle sezone impresivnom igrom stigao do polufinala Europske lige. Očekuje se neizvjestan susret.