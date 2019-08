Evo gdje gledati uzvrat Osijeka u kvalifikacijama Europske lige

Iako su bili puno bolji i poletniji, Osijek je ipak otišao poražen iz Sofije (0-1). No prilika za revanš je već danas. Osječani večeras od 20:45 igraju uzvratnu utakmicu drugog pretkola Europske lige protiv bugarskog CSKA na svome stadionu.

Stadion u Sofiji 'Balgarska' Armia tutnjao je od pjesme domaćih navijača u prvoj utakmici, a danas bi tako trebalo biti i u Gradskom vrtu gdje se očekuje krcat stadion i žestoko navijanje Kohorte od prve minute.

Prijenos utakmice moći ćete pratiti na Areni 1 od 20:45, a emisija uoči susreta počinje pola sata ranije. Arenu Sport ekskluzivno emitiraju samo MAXtv-ove platforme. Arena Sport 1 dostupna je u osnovnom paketu.

- Otkako sam ja došao svaka je utakmica povijesno. Pa tako i ova - nasmijao se trener Osijeka Dino Skender na posljednjoj presici uoči utakmice.

- Ušli smo u Sofiji pametno u utakmicu, tako ćemo i sutra, a nadam se da ćemo ovaj put imati i malo više sreće. Ipak, drugačija je situacija, CSKA ima prednost iz prve utakmice. Njima će biti lakše, a mi moramo loviti rezultat. Ne smijemo srljati jer oni naprijed imaju baš opasne igrače. Ne bi bilo smisla da nam prerano sve padne u gol. U prošloj su utakmici promijenili formaciju, ušli su nominalno u "našu formaciju", s trojicom iza. Pretpostavili smo to. Mislim da sutra neće taktički iznenaditi. Bez obzira na poraz u Sofiji, dobio sam potvrdu da mi to možemo proći i nadam se da ćemo to sutra pokazati na terenu - rekao je Skender koji apsolutno vjeruje u prolaz.

Osječani su izgubili od Gorice 3-0 u drugom kolu HNL-a, no taj poraz ne brine toliko Skendera jer je svjesno riskirao i stavio drugu momčad protiv Jakirovićeve momčadi koja je to kaznila. Svi igrači bi trebali biti spremni za utakmicu, osim Jugovića koji se muči s ozljedom i on će susret odgledati s tribina.

Velika tuga među igračima vladala je nakon što su izgubili od CSKA u prvoj utakmici premda su bili puno bolji na terenu, no Skender i njegovi momci ne misle se predati.

- Kad sam ušao u svlačionicu nakon poraza od CSKA vidio sam tugu u očima igrača, ali i odlučnost. Što mi moramo napraviti? Zabiti jedan gol u 90 minuta i ne primiti niti jedan. E, onda smo nešto napravili - zaključio je trener Osijeka.

Utakmica se igra od 20:45 u Gradskom vrtu.