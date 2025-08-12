Evo gdje gledati uzvratni susret između Rijeke i Shelbournea

Rijeka danas u Dublinu lovi zaostatak od gola razlike protiv Shelbournea u trećem pretkolu Europske lige. Utakmica se igra na Tolka Parku u 20.45, a MAXSport 1 prenosi je uživo. Momčad Radomira Đalovića prošle srijede na domaćem terenu izgubila je 2-1 od Iraca, iako je uoči utakmice slovila kao veliki favorit. Rijeka je suzdržano otvorila utakmicu, a u drugom dijelu Niko Janković ih je doveo u vodstvo zabivši iz penala.

Vodstvo domaćina trajalo je kratko jer su gosti samo dvije minute kasnije izjednačili preko Sama Bonea. Potpuni preokret dogodio se u 70. minuti kada je John Martin zabio nakon prekida. Mnogi su to smatrali velikim iznenađenjem jer je Rijeka ušla u utakmicu kao veliki favorit. Prvak Hrvatske igrao je protiv momčadi koja je profesionalizirala ligu tek prije godinu dana. Shelbourneu ide na ruku to što je već duboko zagazio u prvenstvo. Odigrali su 27 kola, no ondje ne briljiraju i drže peto mjesto na tablici.

Uoči utakmice Đalović nije davao velike najave, ali je i trener Rijeke svjestan da im današnji prolaz garantira europska natjecanja ove sezone.

- Atmosfera u momčadi je bolja. Vidjet ćemo još kakva je situacija sa zdravljem igrača. Moramo još vidjeti s Majstorovićem, Radeljićem i Petrovićem koji vuku probleme od prije. Analizirali smo prvu utakmicu zajedno s igračima. Moramo ispraviti loše stvari. Moramo igrati bolje prema naprijed, biti organiziraniji, ulaziti u situacije jedan na jedan. Samo nam pobjeda igra i tako ćemo se postaviti. Moramo učiniti sve da, kako su oni nas pobijedili na Rujevici, mi to učinimo sutra njima - rekao je prije utakmice.