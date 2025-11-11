Obavijesti

TRI UTAKMICE U DVA DANA

Evo gdje i kad ćete moći ispratiti hrvatske rukometne klubove u novim europskim pohodima

Piše Ivan Kužela,
Našice: Susret Nexea i Partizana u EHF Europskoj ligi | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Bogati europski rukometni tjedan je pred nama u vidu hrvatskih klubova. Nove izazove u Europi tražit će hrvatski predstavnici u Europskoj ligi Sesvete i Nexe te Zagreb u Ligi prvaka

Hrvatske rukometne klubove očekuje zanimljiv europski tjedan. Sesvete dočekuju Toulouse, a Nexe kod kuće igra protiv Kadetten Schaffhausena u Europskoj ligi. Hrvatski prvak Zagreb ide na gostovanje u Magdeburg u sklopu Lige prvaka. 

Susret Sesveta i Kristianstada u EHF Europskoj ligi
Susret Sesveta i Kristianstada u EHF Europskoj ligi | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Sesvete su trenutačno treće u skupini F s jednim bodom u dva kola. Remizirali su s Kristianstadom (32-32) i izgubili od Vardara (29-34). Vardar je prvi u skupini F s četiri boda, Kristianstad ima tri, a zadnji je današnji protivnik Toulouse bez bodova. Utakmica se igra u Zagrebu od 18.45 u SD Jelkovec u sklopu trećeg kola europske lige i moći ćete je pratiti na prvom kanalu Arena Sporta.

Nexe u našičkoj SD OŠ Kralja Tomislava dočekuje Kadetten u sklopu trećeg kola Europske lige. Nexe je prvi u skupini H s tri boda, Kadetten je drugi s dva boda, kao i treći Partizan, a Ademar je zadnji s osvojenim bodom. Našičani su slavili protiv Partizana (30-22) i remizirali s Ademarom (28-28). Utakmica počinje u 20.45 i također je možete gledati na prvom kanalu Arena Sporta. 

Lijevo krilo Nexea Aleksandar Barić najavio je susret:

- Da, kao što ste rekli, do prije nekoliko smo dana igrali protiv Poreča, imali smo dobro iskustvo što se tiče te utakmice, tako da se nadam da će tako biti i protiv Kadettena u utorak. Nadam se da ćemo biti u boljem raspoloženju nego oni i da ćemo ponovno razveseliti naše navijače koje pozivam da dođu u što većem broju.

Hrvatski prvak Zagreb ide na gostovanje kod aktualnog europskog prvaka Magdeburga. U prvih šest kola Zagrepčani su bez pobjede i zadnji u grupi B, a Nijemci su na stopostotnom učinku i prvi u skupini. Utakmica počinje u srijedu u 20.45 moći ćete je gledati na prvom kanalu Arena Sporta.

 

