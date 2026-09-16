Dinamo u srijedu od 21 sat kreće s Europskom ligom protiv Hapoel Beer Sheve, ali bez Belje i Radeljića! Utakmica se igra u Bukureštu, a 'modri' na gostovanje idu nakon poraza od Osijeka u HNL-u
Evo gdje i kad gledati Dinamo u novom europskom pohodu
Dinamo u srijedu od 21 sat kreće u novu europsku sezonu. U prvom kolu ligaške faze Europske lige zagrebački sastav sastaje se s Hapoel Beer Shevom, a susret će se igrati u Bukureštu, na stadionu Giulești. Hapoel je službeno domaćin, no zbog sigurnosne situacije utakmica se neće odigrati u Izraelu. Rumunjski stadion prijavljen je kao domaći teren izraelskog kluba za europske susrete. Prijenos utakmice bit će na kanalu Arena Sport 1.
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Uoči europske premijere Dinamo ima problema s kadrom. Najbolji strijelac momčadi Dion Drena Beljo ostao je u Zagrebu zbog viroze. Napadač je u dosadašnjem dijelu sezone sudjelovao u 11 utakmica, u kojima je zabio devet pogodaka i upisao šest asistencija.
Kovačević je ostao i bez još jednog igrača u obrani. Stjepan Radeljić također nije otputovao zbog bolesti, pa su mu od standardnih stopera na raspolaganju ostali Scott McKenna i Sergio Dominguez. Niko Galešić može pokriti više pozicija u zadnjoj liniji, uključujući mjesto središnjeg braniča i desnog beka.
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