Evo gdje možete gledati Hajduk i Dinamo u Hrvatskom kupu!

Nogometni prvoligaši kreću u natjecanje u Hrvatskom nogometrnom kupu. Hajduk danas od 16:30 gostuje kod Vardarca u Baranji u sklopu šesnaestine finala. Splitska momčad u susret ulazi nakon niza pozitivnih rezultata, a trener Gonzalo Garcia trebao bi ponovno pružiti priliku igračima koji su dosad imali manju minutažu.

Prijenos utakmice je na kanalu MaxSport 1. Sat vremena kasnije na teren će Istra 1961 koja gostuje kod Zagorca u Krapini.

Na teren će sutra u 16:30 Dinamo koji gostuje kod Bedema u Ivankovu. Izravni prijenos također ćete moći pratiti na MaxSportu 1.



Parovi šesnaestine finala Hrvatskog kupa

8. rujna, 16:30: Vardarac - Hajduk

8. rujna, 17:30: Zagorec Krapina - Istra 1961

9. rujna, 16:30: Bedem Ivankovo - Dinamo

9. rujna, 16:30: Hrvatski dragovoljac - Slaven Belupo

9. rujna, 16:30: Uskok - Gorica

9. rujna, 16:30: Segesta - Osijek

9. rujna, 16:30: Tomislav - Lokomotiva

9. rujna, 16:30: Zagora - Varaždin

9. rujna, 16:30: Slavonija Požega - Oriolik

9. rujna, 16:30: Vukovar 1991 - Cibalia

9. rujna, 17:30: Orijent - Mladost Ždralovi

9. rujna, 20:00: Koprivnica - Rudeš

15. rujna, 16:30: Bjelovar - Karlovac 1919

16. rujna, 16:30: Vrbovec - Rijeka

16. rujna, 16:30: Kustošija - BSK Bijelo Brdo