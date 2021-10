U svijetu nogometa nema iščekivanijeg derbija od onog Barcelone i Real Madrida. Popularni El Clasico jedan je od najgledanijih sportskih događaja na svijetu pa ništa drugačije neće biti niti ovoga puta.

POGLEDAJTE VIDEO: Priča o Luki Modriću

Nogometaši Barcelone u 10. kolu La Lige dočekuju Real Madrid na Camp Nouu u utakmici koja će dati jasne odgovore i jednima i drugima gdje su trenutno i gdje tek moraju biti. Španjolskim velikanima sezona je počela uz mnogo turbulencija i premda su Madriđani ipak u boljoj formi, El Clasico je sudar u kojem nema favorita i sve je moguće što se pokazalo mnogo puta tijekom povijesti.

Momčad Ronalda Koemana loše je otvorila sezonu i doživjela poraz u svakoj jakoj utakmici dosad, uključujući dvoboje s Bayernom i Atleticom, što pokazuje da odlazak Lionela Messija, kao i teška financijska situacija, definitivno utječu na ono što Katalonci prikazuju na travnjak.

Naravno, nešto na dušu ide i samog nizozemskog stručnjaka, koji je sve češće na meti kritika dušobrižnika i čije odluke svakodnevno preispituju španjolske tiskovine.

Ono što ga može veseliti je činjenica da se vratio Ansu Fati, kao i da je Kun Aguero sve bliže povratku na travnjak. Nikako ne može biti sretan s izvedbama Gerarda Piquea. Iskusni veteran trebao bi biti stup Barcine obrane, a u posljednjim utakmicama izvedbe su mu ispod razine.

To bi momčad poput one Carla Ancelottija mogla iskoristiti, pogotovo kada ima igrača kao što je Karim Benzema i to u sjajnoj formi. Naravno, tu je i mozak 'kraljeva', hrvatski kapetan Luka Modrić koji iz utakmice u utakmicu ne prestaje oduševljavati.

Odlične predstave ove sezone pokazao je i Vinicius Junior pa se stari lisac Ancelotti ima čemu nadati. Čak su i kladionice na njegovoj strani. Premda u gostima, Real je favorit u današnjem derbiju.

Koeficijent na pobjedu Barcelone iznosi 2,70, da će biti neriješeno je 3,50 dok je na Real 2,50.

Prijenos ćete moći gledati na Areni Sport, koja od ove godine nosi prava na španjolsku la ligu. Utakmica će u prijenosu biti na šestom kanalu (Arena Sport 6).