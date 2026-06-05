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Evo i gostujućeg dresa Hrvatske kojeg radi Adidas! Detalji su inspirirani kulturnom baštinom

Piše Jakov Drobnjak,
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Evo i gostujućeg dresa Hrvatske kojeg radi Adidas! Detalji su inspirirani kulturnom baštinom
Foto: Footy Headlines

Šok za navijače! Hrvatska od iduće sezone u Adidasu, a procurio je i gostujući dres s plavom bojom i detaljima čipke

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Hrvatska nogometna reprezentacija mijenja tehničkog sponzora te će od iduće natjecateljske sezone igrati u dresovima Adidasa, a ne Nikea, kao što je do sad bilo. Nakon što je u javnost procurio prvi domaći dres Hrvatske koji je napravio Adidas, sada je procurio i gostujući koji ima zanimljiv dizajn. Informaciju je prenio specijalizirani portal Footy Headlines.

Novi gostujući dres za sezonu 2026/27. bit će plave boje, s bijelim znakom Adidasa te crvenim detaljima uz vrat i ruke. Ono što izdvaja Adidasov gostujući dres Hrvatske za utakmicu 2026. jest uključivanje grafika inspiriranih čipkom u cijeli dizajn. Ovaj suptilni, ali kulturno bitan motiv podsjeća na bogatu hrvatsku baštinu u izradi čipke. Gostujući dres Nottingham Foresta za utakmicu 25-26 imao je vrlo slične uzorke u tkanini, inspirirane tekstilnom industrijom u tom gradu.

Foto: Footy Headlines

Očekuje se da će gostujući dres 2026/27. biti objavljen u kolovozu ili rujnu 2026. Domaći dres zadržati tradicionalni crveno-bijeli uzorak šahovnice. Hrvatska će Svjetsko prvenstvo još odigrati u Nikeovoj opremi, a ugovor s tim proizvođačem traje do 31. srpnja 2026. godine. 

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