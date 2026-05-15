Procurio prvi Adidasov dres Hrvatske. Kvadratići ostaju, stiže veliki detalj iz povijesti

Hrvatska nogometna reprezentacija uskoro ulazi u novu eru. Nakon dugogodišnje suradnje s Nikeom, Hrvatski nogometni savez od 2026. godine prelazi Adidasu, a specijalizirani portal Footy Headlines objavio je kako će izgledati prvi domaći dres "vatrenih" pod njemačkim proizvođačem opreme.

Novi domaći dres za razdoblje 2026.-2027. zadržava najprepoznatljiviji simbol hrvatske reprezentacije, crveno-bijele kvadratiće, ali donosi i važan dizajnerski zaokret. Adidas je u crvena polja uklopio motive glagoljice, pisma koje zauzima posebno mjesto u hrvatskoj kulturnoj baštini.

Riječ je o detalju kojim njemački proizvođač želi povezati prepoznatljiv nogometni identitet Hrvatske s njezinom poviješću. Glagoljica se pojavila u 9. stoljeću, a Hrvati su je stoljećima koristili u vjerskim i kulturnim tekstovima. S vremenom je postala jedan od simbola hrvatske pismenosti, baštine i nacionalnog identiteta.

Foto: Footy Headlines

Dres će, prema objavljenim fotografijama, imati bijeli ovratnik i bijele rubove rukava, uz crvene i plave detalje koji prate boje hrvatske zastave. Time Adidas nije dirao osnovu najpoznatijeg hrvatskog dresa, ali mu je dodao motiv koji bi trebao istaknuti kulturnu posebnost Hrvatske na svjetskoj sceni.

Novi Adidasov domaći dres trebao bi se naći u prodaji u kolovozu ili rujnu 2026. godine. Hrvatska će Svjetsko prvenstvo 2026. još odraditi u Nikeovoj opremi jer aktualni ugovor s američkim proizvođačem vrijedi do 31. srpnja 2026. godine.