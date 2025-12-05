Evo kad bi i u kojim gradovima Hrvatska trebala igrati u grupi

Točni datumi i lokacije svih utakmica grupne faze Svjetskog prvenstva bit će poznati nakon ceremonije u subotu od 18 sati, ali su već sad provizorno određeni. I Hrvatska zna da će prvi dvoboj Svjetskog prvenstva protiv Engleske igrati tek sedmog dana Mundijala, 17. lipnja u Torontu ili Dallasu.

Drugi dvoboj zakazan je šest dana kasnije protiv Paname, autsajdera skupine, a trebao bi se igrati u Bostonu ili Torontu. Treća utakmica je 27. lipnja, četiri dana nakon druge, protiv Gane u New Yorku ili Philadelphiji.

Ono što je dobro što sve utakmice "vatreni" igraju na istočnoj obali koja je vremenski najbliže srednjoeuropskom vremenu, šest odnosno sedam sati poslije nas. Mogući termini utakmica su 18 sati, 21 sat, ponoć i 3 ujutro.

Grupna faza SP-a 2026., skupina L

Hrvatska - Engleska, 17. lipnja, Toronto/Dallas

Hrvatska - Panama, 23. lipnja, Toronto/Boston

Hrvatska - Gana, 27. lipnja, New York/Philadelphia