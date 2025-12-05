Obavijesti

Sport

Komentari 2
IZBJEGLI MEKSIKO

Evo kad bi i u kojim gradovima Hrvatska trebala igrati u grupi

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Evo kad bi i u kojim gradovima Hrvatska trebala igrati u grupi
Foto: Antonio Bronic

Poznati su protivnici Hrvatske na SP-u 2026! Prvi meč s Englezima 17. lipnja, zatim Panama 23., a Gana 27. lipnja. Sve na istočnoj obali, vremenski povoljno za navijače

Točni datumi i lokacije svih utakmica grupne faze Svjetskog prvenstva bit će poznati nakon ceremonije u subotu od 18 sati, ali su već sad provizorno određeni. I Hrvatska zna da će prvi dvoboj Svjetskog prvenstva protiv Engleske igrati tek sedmog dana Mundijala, 17. lipnja u Torontu ili Dallasu.

Drugi dvoboj zakazan je šest dana kasnije protiv Paname, autsajdera skupine, a trebao bi se igrati u Bostonu ili Torontu. Treća utakmica je 27. lipnja, četiri dana nakon druge, protiv Gane u New Yorku ili Philadelphiji.

Ono što je dobro što sve utakmice "vatreni" igraju na istočnoj obali koja je vremenski najbliže srednjoeuropskom vremenu, šest odnosno sedam sati poslije nas. Mogući termini utakmica su 18 sati, 21 sat, ponoć i 3 ujutro.

Grupna faza SP-a 2026., skupina L

  • Hrvatska - Engleska, 17. lipnja, Toronto/Dallas
  • Hrvatska - Panama, 23. lipnja, Toronto/Boston
  • Hrvatska - Gana, 27. lipnja, New York/Philadelphia

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Dalićeva oaza: Kako je izbornik stvorio dom s arapskim potpisom i osvojio srca Pažana
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Dalićeva oaza: Kako je izbornik stvorio dom s arapskim potpisom i osvojio srca Pažana

Zlatko Dalić, najtrofejniji hrvatski izbornik, u Novalji uživa kao običan susjed. Njegova vila oaza s pogledom na more simbol je povezanosti s otokom. Mještani ga obožavaju
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Uf! Hrvatska izvukla Englesku, Ganu i Panamu u skupini SP-a
TEŠKA SKUPINA

Uf! Hrvatska izvukla Englesku, Ganu i Panamu u skupini SP-a

Iz prvog pota je Hrvatska izvukla Engleze, imali smo sreće s reprezentacijom iz trećeg pota (Panama), ali zato nije imala sa četvrtim potom (Gana). S Engleskom igramo 17. lipnja, s Panamom 23.06., a s Ganom 27. lipnja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025