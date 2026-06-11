Legendarni 'vatreni' slomio je jagodičnu kost krajem travnja u derbiju talijanske lige između Milana i Juventusa. Pauzirao je nekoliko tjedana, a otkrio je koliko će mu biti potrebna na SP-u
Evo kad bi Luka Modrić mogao zaigrati bez maske na SP-u
Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić (40) krajem travnja slomio je jagodičnu kost u derbiju protiv Juventusa. Zbog toga je morao na operaciju, nakon koje je nastupao sa zaštitnom maskom na licu. Ona mu pomaže da nastupa bez većeg rizika, a očekivalo se kako će ju Modrić koristiti na prvim utakmicama SP-a.
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Međutim, legendarni hrvatski nogometaš otkrio je u razgovoru za HRT kako bi trebao odigrati većinu Svjetskog prvenstva bez maske, a možda je čak neće trebati ni za prvu utakmicu grupne faze protiv Engleske (srijeda, 22 sata).
- Igrao sam nekoliko utakmica s maskom. Vidjet ću hoću li protiv Engleske nastaviti s maskom ili ne. Svaki put se osjećam bolje i mišljenje doktora je pozitivno što se tiče mog oporavka. Dobre su prognoze i smatraju da će mi možda trebati jedino protiv Engleza, a da ću nakon moći igrati bez nje - rekao je Modrić.
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