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TEŽAK PROTIVNIK

Evo kad, gdje i s kim Rijeka igra za ulazak u Konferencijsku ligu

Piše Ivan Tomašković,
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Evo kad, gdje i s kim Rijeka igra za ulazak u Konferencijsku ligu
Susret Rijeke i Derry Cityja u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Bit će to vrlo težak ispit za Riječane koji za ulazak u glavnu fazu Konferencijske ige moraju proći moćnog protivnika

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Nogometaši Rijeke u uzvratu protiv finskoj Ilvesa odigrali su 1-1, te se s ukupnih 2-1 plasirali se u 4. pretkolo Konferencijske lige gdje ih čeka danski Midtjylland. 

Prva utakmica igra se u Danskoj u četvrtak, 20. kolovoza, dok je uzvrat u Rijeci na rasporedu sedam dana kasnije 27. kolovoza. 

Midtjylland je momčad čija je vrijednost prema Transfermarktu oko 35 milijuna eura, a za nju nastupa hrvatski reprezentativac Martin Erlić.  Čak četiri puta su bili prvaci Danske, a tri puta su osvojili i nacionalni kup. 

Zagreb: Trening nogometnih reprezentativaca prije utakmice s Austrijom
Zagreb: Trening nogometnih reprezentativaca prije utakmice s Austrijom | Foto: Igor Soban/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA))

Bit će to vrlo težak ispit za Riječane koji za ulazak u glavnu fazu Konferencijske lige moraju proći moćne Dance. 
 

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