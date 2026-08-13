Bit će to vrlo težak ispit za Riječane koji za ulazak u glavnu fazu Konferencijske ige moraju proći moćnog protivnika
TEŽAK PROTIVNIK
Evo kad, gdje i s kim Rijeka igra za ulazak u Konferencijsku ligu
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Nogometaši Rijeke u uzvratu protiv finskoj Ilvesa odigrali su 1-1, te se s ukupnih 2-1 plasirali se u 4. pretkolo Konferencijske lige gdje ih čeka danski Midtjylland.
Prva utakmica igra se u Danskoj u četvrtak, 20. kolovoza, dok je uzvrat u Rijeci na rasporedu sedam dana kasnije 27. kolovoza.
Midtjylland je momčad čija je vrijednost prema Transfermarktu oko 35 milijuna eura, a za nju nastupa hrvatski reprezentativac Martin Erlić. Čak četiri puta su bili prvaci Danske, a tri puta su osvojili i nacionalni kup.
Bit će to vrlo težak ispit za Riječane koji za ulazak u glavnu fazu Konferencijske lige moraju proći moćne Dance.
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