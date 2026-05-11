Evo kad Jakirovićev Hull igra utakmicu vrijednu bogatstva

Nogometaši Hull Cityja napravili su sjajan posao u uzvratnoj utakmici polufinala doigravanja Championshipa, drugog ranga engleskog nogometa. Nakon remija (0-0) na domaćem stadionu, "tigrovi" su slavili 2-0 u gostima u uzvratnoj utakmici protiv Millwalla, koji je time ostao član drugoligaškog društva.

Bivši trener Dinama i Rijeke, Sergej Jakirović, vodi Hull prema Premier ligi, a u tome su mu u ponedjeljak pomogli Mohamed Belloumi (64') i Joe Gelhardt (79'), koji su nakon tri odigrana poluvremena bez golova slomili utakmicu u korist "tigrova".

Jakirovićeva momčad sad je na korak do ostvarenja sna. Naime, 23. svibnja odmjerit će snage u finalu doigravanja, a protivnika će doznati u utorak, kad je na rasporedu druga polufinalna utakmica između Southamptona i Middlesbrougha. Prvi je susret završio 0-0.

Finale vrijedno 200 milijuna funti

Doigravanje za ulazak u Premier ligu s pravom nosi epitet "najskuplje utakmice na svijetu". Pobjednik finalnog dvoboja na Wembleyu osigurat će financijsku injekciju koja mijenja povijest kluba. Procjenjuje se da promocija donosi najmanje 100 milijuna funti (116 milijuna eura) samo od TV prava u prvoj sezoni. Ako klub uspije izboriti ostanak, ta se brojka u sljedećoj sezoni penje na vrtoglavih 200 milijuna funti (232 milijuna eura).

Čak i u slučaju ispadanja, klubovi kroz takozvane "padobranske isplate" dobivaju desetke milijuna funti kroz nekoliko sezona kako bi ublažili financijski šok povratka u niži rang. Jasno je zašto je ulog ogroman i zašto će borba u idućim tjednima biti nemilosrdna.